Jimmy Nederlander al conseguir a Leonardo DiCaprio en Broadway

Cada semana, James L. Nederlander realiza su versión de «Undercover Boss». Se pone una gorra de béisbol y gafas de sol y se para en la fila, parece un turista típico mientras espera para entrar en «malvado», «Hamilton«O cualquiera de los otros espectáculos tocando en uno de los nueve teatros de Broadway que posee.

«Quiero asegurarme de que los clientes estén teniendo una gran experiencia», dice. «Quiero ver si la persona que toma los boletos es cortés. ¿Son los puestos de concesión limpios? ¿Hay basura en el piso? Necesitas sudar las pequeñas cosas».

Como presidente de la organización Nederlander, Nederlander es un empresario de Broadway de tercera generación, que le ha dado un asiento de primera fila para los tiempos de auge y busto de la industria del teatro. Y cinco años después de que el negocio tuvo que cerrar debido a Covid, cree que el público finalmente ha regresado en vigor, señalando el récord de $ 1.89 mil millones en ventas la temporada pasada. Pero Nederlander también sabe que producir un espectáculo nunca ha sido más costoso, y obtener ganancias podría ser aún más difícil si se permite que un crédito fiscal que ayudara a Broadway se vuelva de pie.

¿Qué te hace optimista sobre el estado de Broadway y qué te hace pesimista?

La gente viene de nuevo. He escuchado mucho sobre los precios de las entradas demasiado altos, pero si la gente quiere ver algo, pagan. Ver a Denzel Washington, George Clooney o Kieran Culkin en un espectáculo es algo único en la vida para mucha gente.

¿Qué tan grande será el impacto si expira el crédito fiscal de Broadway?

Significa tener que recaudar otros pocos millones de dólares dependiendo del programa, y ​​es difícil recaudar dinero en este momento. Esa es una cuerda floja que vas a necesitar caminar. ¿Eso significa que algunos shows no vendrán o irán a Off Broadway? No estoy seguro. Estamos tratando de extenderlo. Tengo la esperanza de que sea.

Ha habido programas exitosos, pero no hemos tenido un nuevo éxito de taquilla desde «Hamilton».

Parece que solo tenemos esos cada 10 años más o menos. Y Covid no ayudó. Tienes programas como «Moulin Rouge!» Eso todavía está funcionando, pero es cierto que nada ha alcanzado el nivel de «Hamilton».

Leslie Odom Jr. regresa como Aaron Burr para el 10h aniversario de «Hamilton». ¿Volverán otros miembros originales del elenco?

Espero que lo hagan. Es una idea brillante, porque los boletos para Leslie están por las nubes.

¿Cuál es el mayor error que la gente comete cuando se trata de traer algo a Broadway?

¿Imagina que alguien te pregunte de qué se trata tu programa? El tono del ascensor no puede ser demasiado complicado. Aprendí una gran lección sobre una obra que produje llamada «Irena’s Vow». Era una hermosa historia real y Tovah Feldshuh estaba en ella, y ella fue fantástica. Pero se trataba de esta mujer que rescata a 12 personas durante la Segunda Guerra Mundial. Ella vive con un oficial, y ese oficial es nazi. Eso es mucho para preguntar a la gente. Si Glenn Close estuviera en él, tal vez la gente vendría.

Una queja común es que los baños, particularmente para las mujeres, no son lo suficientemente grandes y las líneas durante el intermedio son demasiado largas. ¿Se puede hacer algo?

No. Hemos actualizado nuestros baños, y estoy seguro de que otras cadenas de teatro también lo han hecho, pero estos teatros fueron construidos hace mucho tiempo. Puedes modernizarlos, pero no puedes hacerlos físicamente más grandes porque hay problemas con la naturaleza histórica de los edificios. ¿Quizás haces que las habitaciones de los hombres sean más pequeñas? Pero entonces tienes el mismo problema con las líneas allí.

No eres fanático de los carriles para bicicletas en Times Square. ¿Cuál es el problema?

Son perjudiciales e intrusivos. Poner uno frente al Teatro Neil Simon es ridículo. Obtienes 1.500 personas al día yendo a un espectáculo, y no estás buscando bicicletas o estos scooters eléctricos que van 40 millas por hora. Estoy a favor de la gente en bicicleta, pero esto es peligroso.

¿Cuál es tu ballena blanca? ¿A quién has estado tratando de llegar a Broadway?

McCartney. Pink, me encantaría. Spielberg ha producido cosas, y me encantaría verlo dirigir un espectáculo. Leonardo DiCaprio, me reuní con él y me reuní con Scorsese. Sigo intentándolo. No me rindo, porque nunca se sabe cuándo alguien va a atrapar el error.