Jimmy Kimmel y Stephen Colbert elogian a Trump tras el alto el fuego en Gaza

Jimmy Kimmel y Esteban Colbert Ofreció algunos raros elogios a Donald Trump después de que el presidente ayudara a negociar un acuerdo entre Israel y Hamas que resultó en un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes israelíes restantes.

Ambos presentadores nocturnos abordaron el desarrollo “positivo” en Medio Oriente en sus monólogos del lunes por la noche, al tiempo que repartían chistes y sus habituales críticas a Trump.

“Qué día para Donald Trump”, dijo Kimmel en su programa. «¿Sabes qué? Finalmente hizo algo positivo hoy y quiero darle crédito por ello, porque sé que no es el tipo de persona que se atribuye el mérito a sí mismo».

Kimmel añadió: «Aunque estamos sólo en la primera fase de lo que sin duda será un proceso largo y complicado, el hecho es que el bombardeo ha cesado, los rehenes han sido liberados y Trump merece algunos de los elogios por ello. Sé que parece una locura decirlo, pero buen trabajo en eso, presidente Trump. Ahora tal vez no puedas invadir Portland. Sólo una idea».

Luego, el presentador habló sobre la campaña de Trump para el Premio Nobel de la Paz y bromeó: «Que siga intentando hacer las paces. Me parece bien idear premios y trofeos para motivarlos. Denles el premio ‘Nobel Reabrir el gobierno y dejar en paz la atención sanitaria'».

En «The Late Show», Colbert dijo: «Hoy hay buenas noticias. Gracias al nuevo alto el fuego negociado por Trump en Gaza, todos los rehenes israelíes vivos y casi 2.000 prisioneros palestinos han sido liberados. Es importante. Hay que darle crédito a quien se lo merece: Donald Trump hizo algo bueno».

Luego, con una pausa cómica, Colbert miró fuera del escenario y dijo, en referencia a su programa que finalizó en mayo: «¿Aún estamos cancelados? ¿Estás seguro? Lo intenté».

Más adelante en el monólogo, Colbert reprodujo un clip de Trump diciéndole a Fox News que no hay “nada” que “me lleve al cielo”.

“Estoy de acuerdo con Donald Trump”, dijo Colbert, poniéndose serio de repente. «Mientras Trump intenta llevar la paz al Medio Oriente, está tratando con la misma fuerza de llevar la guerra al Medio Oeste. Y, personalmente, me horroriza ver cómo está pisoteando mi antiguo territorio de Chicago, Illinois, donde viví durante más de una década. ICE ha estado aterrorizando a las comunidades en Windy City, yendo de puerta en puerta frente a escuelas primarias, arrestando inmigrantes, legales o no, arrestando a ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso, y gases lacrimógenos periodistas que simplemente informan sobre lo que están haciendo”.

Kimmel y Colbert han sido críticos de Trump durante mucho tiempo, y ambos programas tuvieron enfrentamientos con el gobierno federal este año. Después de que Kimmel hiciera comentarios sobre el asesinato del experto conservador Charlie Kirk (y la reacción de Trump al respecto), su programa fue retirado del aire debido a la presión del presidente de la FCC, Brendan Carr. (Después de que regresó su programa, Trump criticó a Kimmel en las redes sociales como “BASURA demócrata” y se burló de que podría “probar a ABC sobre esto” con posibles acciones legales).

El programa CBS de Colbert fue cancelado a principios de año en medio de la fusión de Paramount con Skydance Media. Si bien la cadena citó razones financieras para la cancelación, algunos analistas de medios creyeron que tenía algo que ver con el deseo de Paramount de complacer a Trump mientras buscaba la aprobación regulatoria. Trump publicó en las redes sociales que él no era el “único responsable” del final del programa y dijo que la razón por la que despidieron a Colbert fue “una pura falta de TALENTO” y los altos costos asociados con la transmisión.

Mire los monólogos de los lunes por la noche de Kimmel y Colbert a continuación.