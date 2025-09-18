Jimmy Kimmel suspendido significa que Trump puede seguir silenciando a los críticos

La muerte de la democracia no será televisada. La FCC, esta administración y conglomerados de medios sin espinas como Nexstar y Disney se asegurará de eso.

Si «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» Se acabó, y me temo que no hay que regresar de lo que Disney le hizo el miércoles, entonces será el margen más intrascendente y sin sentido de un elemento de monólogo.

«Golpeamos algunos mínimos nuevos durante el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al niño que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos de él».

Eso es todo. Kimmel esencialmente estaba llevando a los expertos de derecha a la tarea de politizar la muerte de Kirk y usarla como un medio para silenciar a sus oponentes.

E Irónicamente, eso es exactamente lo que hicieron aquí al torcer las declaraciones de Kimmel y mentir sobre lo que dijo y quiso. Hicieron exactamente lo que dijo que estaban haciendo: usar esto como una oportunidad para hacer bocadillos a los críticos de las acciones de esta administración. Kimmel no estaba hablando de Kirk, no pidió violencia (ese es el otro lado). Simplemente estaba señalando el horrible mundo en el que ahora vivimos, donde en lugar de intentar unirnos y sanar a esta nación, los políticos y expertos alimentados por Trump están usando este momento para tratar aún más de dividirnos y demonizar a cualquiera que no esté de acuerdo con su opinión sobre el mundo. (Y en el espectáculo ahora desinteresado del miércoles, había reunido un explicador sobre lo que realmente dijo frente a lo que los medios de derecha afirmaron que dijo. Ahora, eso no al aire).

De hecho, la declaración de Kimmel fue mansa en comparación con las declaraciones polarizantes y peligrosas que surgen de muchos partidarios de Trump durante la semana pasada. Era una línea breve en un largo monólogo que luego señaló la hipocresía de cómo Trump, cuando se le preguntó sobre cómo está de luto por la muerte de Kirk, respondió al observar cuán emocionado estaba por la construcción de un nuevo salón de baile en los terrenos de la Casa Blanca.

Pero el presidente de la FCC, Brandon Carr, ha estado ocupado armando la agencia gubernamental que alguna vez fue prolonga contra los críticos de Donald Trump, o realmente cualquier persona que no esté encerrando a la administración. Y lo está haciendo de la manera más transparente: si no estaba seguro de si simplemente estaba fuera de sangre y una libra de carne, mire cómo respondió cuando Disney anunció la suspensión de Kimmel: envió Reportero de CNN Brian Stelter Un GIF de los personajes de «The Office» que levantan el techo en celebración. Este no es un político serio. Este es alguien que usa el poder que proviene de ejecutar la FCC persiguiendo a los oponentes y sofocando su discurso a través de cualquier medio necesario.

Y, por supuesto, compañías como Disney y Nexstar lo saben. Son empresas que confían en la FCC para ciertas aprobaciones de acuerdos. Y en particular, Nexstar tiene uno grande actualmente: una adquisición propuesta de TEGNA de $ 6.2 mil millones, que agregaría 64 estaciones de televisión más a la ya enorme cartera de más de 200 estaciones de Nexstar en todo el país.

Ese megadeal requiere la aprobación regulatoria, incluso por la FCC, por lo que es una gran coincidencia que Nexstar fuera la primera compañía que fuera de la puerta en anunciar que evitaría «Jimmy Kimmel Live». Y oye, ¿no lo sabrías, eso rápidamente le valió a Nexstar una palmadita en la gorra de Carr? Lo siento, Jimmy Kimmel, te han sacrificado por el mayor bien de la aprobación de los accionistas.

Y como algunos ya han notado en las redes sociales, no son los comentarios de Kirk los que asustaron a Nexstar y Disney. Son las amenazas sin precedentes de Carr contra ABC que la FCC tiene «remedios que podemos ver. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil».

Ese no es el tono de un presidente de la FCC. Esa es una amenaza mafiosa. Da miedo, lo sé. Esta administración no le encantaría nada más que silenciar a todos sus críticos, y ha sido bastante efectiva hasta ahora, aceptando millones de dólares en sobornos (lo siento, me refiero a pagos de liquidación) de ABC y CBS. Ahora, está demandando al New York Times y Wall Street Journal por cantidades ridículas, solo porque puede, y porque sabe que estas compañías de medios sin caída y egoístas pueden pagar rápidamente.

Alguien me señaló esto el miércoles: pensamos que el asentamiento de ABC, el asentamiento de 60 minutos/CBS y la cancelación de «The Late Show with Stephen Colbert» fueron el comienzo del fin de la libertad de expresión en este país. No, ese era solo el aperitivo. Si «Jimmy Kimmel Live!«Se cancela, entonces ese es el verdadero comienzo del fin. Cuando la democracia muera, no quedará nadie para hablar de ello.