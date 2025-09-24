Jimmy Kimmel se elevó a la ocasión en el regreso nocturno después de la suspensión

Jimmy Kimmel Nunca pensé que estaría aquí. Pero Kimmel tiene la habilidad de llegar a este momento, en un momento discordante en la historia de este país, ya que las libertades están bajo ataque y la democracia se mantiene solo por un hilo.

Al regreso del martes de «Jimmy Kimmel Live!«Nos recordaron eso. Kimmel golpeó el tono perfecto, reconociendo la gravedad de lo que acababa de suceder, recordando a su audiencia que ambos lados del pasillo deberían apreciar y celebrar la libertad de expresión, y luego no atraer ningún golpe en la broma sobre lo que Donald Trump ha estado en los últimos días.

«Tenías la sensación de que este era un momento importante», dijo un miembro de la audiencia que asistió a la grabación del martes. «Se sintió muy catártico, como, no todo está perdido». Fue un buen recordatorio de que parte de la promesa de Estados Unidos ha podido hablar sin temor a la intimidación del gobierno.

Todos amamos a Jimmy, pero él nunca pidió ser reclutado para ser el protector de la Primera Enmienda y la Libertad de Discurso en esta nación. Es un presentador nocturno del programa de entrevistas, no un activista. Un comediante cuyo trabajo es simplemente burlarse de los líderes electos de nuestra nación.

«Este espectáculo no es importante, lo importante es que vimos en un país que nos permite tener un programa como este», dijo Kimmel.

Pero en estos días, solo señalar las debilidades de nuestro gobierno te convierte en un enemigo del estado. Kimmel lo descubrió la semana pasada, pero él no es el único. El presidente Trump todavía celebra la inminente desaparición de «The Late Show con Stephen Colbert». Y promete que Jimmy Fallon y Seth Meyers son los próximos. Trump tiene el poder de la FCC, el Departamento de Justicia y otras agencias listos para hacer su licitación, y la semana pasada, la administración estuvo muy cerca de obtener lo que quería: el silencio de una de las pocas voces prominentes que aún se burlan de la locura que sale de Washington.

Deje que se hunda para un segundo: los anfitriones de los programas de entrevistas, comediantes cuyo trabajo principal es descifrar al público y ayudar a un elenco rotativo de invitados a promover sus últimos proyectos, están tan integrados en el rastreo de Trump que está exigiendo que sus agencias encuentren una manera de callarlos.

«Solo quiero decir lo alarmante que es sentir que es importante tarde en la noche», «¡Jimmy Kimmel Live!» El escritor Louis Virtel dijo esta semana en su podcast. «Nadie toma este trabajo pensando ‘, ¿y sabes por qué decidí hacer bromas sobre, lo que sea, Melania Trump hoy? Para marcar la diferencia». Por un lado, a Trump le encanta golpear a los anfitriones como no talentos de baja calificación, pero «él es el que constantemente menciona todos los días lo importante que es el discurso de estas personas».

Como muchos angelanos, tengo la edad suficiente para recordar cuándo Kimmel era «Jimmy the Sports» en «Kevin & Bean» de Kroq, y esperando en la fila el casete anual de Navidad que ayudó a producir. Confía en mí, «Jimmy the Sports» no estaba planeando convertirse en el Lightning Rod National para la libertad de expresión: comenzó su carrera solo queriendo ser entretenida en la radio.

Pero la tenacidad y el talento de Kimmel siempre estuvieron allí, incluso cuando estaba merodeando en las estaciones de Phoenix y Los Ángeles, esperando su gran descanso. Después de que se dirigió a «Kevin & Bean», famoso, los presentadores del programa de la mañana no tenían idea de que su director de programa lo había contratado, rápidamente encontró el éxito como el compañero en «Win Stein’s Money», como alivio cómico en «Fox Sports Sunday» y luego como la mitad de «The Man Show» con Adam Corolla.

Aún así, fue un salto en 2003 cuando el entonces presidente de entretenimiento de ABC, Lloyd Braun, de alguna manera convenció a Disney de contratar a Kimmel y lanzar una franquicia nocturna completamente nueva. Al principio fue difícil, ya que el programa tuvo problemas para reservar a los invitados y no fue autorizado en varios mercados importantes. Pero Kimmel se convirtió en el papel, y a medida que las redes sociales llegaron a la mayoría de edad y sitios web de intercambio de videos como YouTube lanzó, «Jimmy Kimmel Live» estaba al frente de la manada creando momentos virales y convirtiendo el programa en televisión de uso obligatorio.

Kimmel siempre fue personal en el aire: su familia y amigos fueron parte del espectáculo desde el principio, incluido el difunto tío Frank, tía Chippy, primo Sal y el mejor amigo convertido en la banda Cleto Escobedo Jr. a lo largo de los años, que significó compartir la historia de la condición del corazón de su hijo Billy, y por qué creía que todos merecen un cuidado de la salud adecuado. A medida que la nación enfrentaba tragedias como tiroteos escolares, Kimmel fue abierto y honesto con lo trágicas que eran las noticias, y lo frustrante que no parecía haber intentos de representar formas sensatas de detener la violencia armada.

A menudo, Kimmel entregaba esos monólogos con lágrimas reales en los ojos, lo que lo convirtió en un objetivo adicional de los extremos «F— tus sentimientos». Ese incluyó el episodio del martes, donde notó cómo la viuda de Charlie Kirk, Erika, «perdonó al hombre que le disparó a su esposo. Ella lo perdonó. Ese es un ejemplo que debemos seguir. Si crees en las enseñanzas de Jesús, como lo hago, eso es un acto desinteresado de perdón de gracia de una viuda de duelo. Me tocó profundamente, y si hay algo que debamos llevar de esta tragedia para llevarlo a la esperanza de que no pueda ser eso.

Pero en primer lugar, Kimmel se trata de la comedia. Siempre lo ha sido. Los mordazadores de larga duración como su «disputa» con Matt Damon. Las bromas prácticas, como las que atrae a miembros de la familia y celebridades como John Krasinski. Y por mucho que a Trump no le guste, Kimmel simplemente está encontrando formas de reír a través de toda la oscuridad que agarra a nuestro país.

Cuando hablé por última vez con Kimmel en julio, compartí de manera optimista que incluso cuando vemos algunos de nuestros derechos despojados, lo único que esperan que no puedan quitarnos es nuestra alegría. Y señaló que todavía había muchas cosas para divertirse incluso dentro de la Casa Blanca de Trump: «Hoy aprendimos que el apodo de Trump para Stephen Miller es ‘extraño Stephen'», me dijo ese día. «Ahora, ya sea que te guste Trump o no, ese es un apodo divertido para darle a una persona. Debes dar crédito donde se debe el crédito. Por lo tanto, hay muchas cosas horribles que están sucediendo, pero también hay algunas cosas divertidas sucediendo. Y no sé si es para mantener el equilibrio o cómo va con una persona inconsistente, pero puedo encontrar el humor en todo esto».

Y no solo Kimmel todavía se trata de hacernos reír, sino que continúa compartiendo su reverencia por el oficio de la comedia. Es por eso que adora íconos como David Letterman, Howard Stern y el difunto Norman Lear, todos los cuales tuvo la oportunidad de honrar en su programa.

El martes, Kimmel publicó una foto de sí mismo con Lear (con quien produjo la serie de especiales «en vivo frente a una audiencia de estudio») junto con el título, «Extrañando a este tipo hoy». Lear era un verdadero héroe, un veterinario de la Segunda Guerra Mundial que luchó contra el fascismo, luego llegó a casa y construyó una carrera haciendo reír a Estados Unidos y al mismo tiempo abordar algunos de los temas más importantes de nuestro tiempo. Lear adoraba a Kimmel, y le hubiera encantado ver al anfitrión de regreso en la pantalla de su televisor esta noche.

Jimmy Kimmel no creía que él estaría aquí. Pero me alegro de que todavía lo sea.