Jimmy Kimmel se ahoga después de regresar de la suspensión ABC

Un emocional Jimmy Kimmel Regresó a la noche de la noche y habló por primera vez sobre su suspensión de seis días de ABC.

Kimmel abrió el programa con clips de diferentes medios de comunicación que reaccionaron a su suspensión, con un ancla que considera el programa de esta noche «uno de los momentos más fundamentales en la historia de la transmisión». El espectáculo luego cortó al anfitrión y su compañero, Guillermo Rodríguez, detrás del escenario, disfrazado de tigre y plátano, respectivamente. Kimmel luego esponó: «Probablemente deberíamos cambiar».

Kimmel fue bien recibido por su audiencia con aplausos entusiastas cuando salió por su monólogo. Luego, sin perder un paso, bromeó: «No estoy seguro de quién tenía 48 horas más extrañas, yo o el CEO de Tylenol».

Se aseguró de agradecer a todos sus aliados en la industria que le hablaron, incluidos Stephen Colbert, John Oliver, Conan O’Brien, James Corden, Jay Leno, Howard Stern y David Letterman. Pero también hizo un punto para agradecer a las voces que lo apoyaron desde la extrema derecha.

«Tal vez, sobre todo, quiero agradecer a las personas que no apoyan mi programa y lo que creo, pero apoya mi derecho a compartir esas creencias de todos modos», dijo. «Personas que nunca hubiera imaginado,

Como Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul. Incluso mi viejo amigo Ted Cruz, quien, lo creas o no, dijo algo muy hermoso en mi nombre «.

Agregó: «Aunque no estoy de acuerdo con muchas de esas personas en la mayoría de las materias, algunas de las cosas que dicen incluso me dan ganas de vomitar, se necesita valor para que hablen en contra de esta administración, y lo hicieron y merecen crédito por ello».

Luego, el anfitrión se dirigió a sus comentarios del 15 de septiembre sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk. La voz que se rompió, las lágrimas en los ojos, proclamó: «Nunca fue mi intención hacer la luz del asesinato de un joven».

«No creo que haya nada divertido», dijo. «Publiqué un mensaje en Instagram el día en que fue asesinado, enviando amor a su familia y pidiendo compasión, y lo decía en serio. Y todavía lo hago. Tampoco era mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones, fue un individuo profundamente perturbado. Ese fue realmente el opuesto al punto que estaba tratando de hacer, pero para algunos, que se sintió mal, sin cesar o tal vez, y tal vez, y para los que piensen, y para que yo sea el punto de vista. fue invertido, hay una buena posibilidad de que haya sentido lo mismo.

Louis Virtel, un escritor de «Jimmy Kimmel Live», también abordó el asunto en su podcast «Keep It». Cuando el invitado Guy Branum sugirió que el papel de la FCC en la suspensión de Kimmel era un «claro asalto de este presidente y su administración», Virtel respondió que «casi sentía que estaban esperando que la frase correcta saltara». Enfatizando su apoyo a los controvertidos comentarios de Kimmel, dijo: «Esta es una redacción particular fue ilustrar un punto y usted elige decir que significa esta otra cosa».

«Creo que la broma es a menudo la forma más rápida de decir la verdad y decir la verdad de una manera que la gente recuerda», dijo Virtel más tarde en el podcast. «Pero cuando se trata de la palabra ‘fascismo’, en realidad, siento que todos nosotros

Solo necesito decir ‘No. Malo.’ No hay nada que decir. No hay ironía para poner esto ”.

Durante su monólogo el lunes 15 de septiembre, Kimmel dijo que «la pandilla Maga» estaba «tratando desesperadamente de caracterizar a este niño que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos», que fue interpretado por algunos como inexacto y desagradable. Dos días después, el presidente de la FCC de Donald Trump, Brendan Carr, amenazó la presión regulatoria sobre los emisoras que emitieron tales comentarios, y Nexstar y Sinclair, compañías que poseen aproximadamente una cuarta parte de los canales afiliados de ABC, prometieron evitar el show de Kimmel. El ABC, propiedad de Disney, siguió de inmediato su ejemplo, bancando a Kimmel «indefinidamente».

La suspensión condujo a una revocación rápida, como estallaron protestas en Nueva York y Los Ángeles, y los políticos democráticos (y algunos republicanos) denunciaron lo que vieron como una violación de la Primera Enmienda. 400 celebridades firmado una carta abierta con la ACLU que protesta por la decisión de Disney.

El lunes, ABC anunció que Kimmel regresaría el martes. La red escribió en una declaración que los comentarios de Kimmel estaban «mal tiempo y, por lo tanto, insensibles», y ABC decidió suspender «Jimmy Kimmel Live» para «evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país». La declaración concluyó: «Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de devolver el programa el martes».

Aún así, la transmisión del martes no llegó a todas las estaciones de ABC en todo el país. A pesar de la decisión de Disney de traer al aire «Jimmy Kimmel Live», Nexstar y Sinclair sostuvieron que continuarían adelantando el espectáculo Siendo por el momento.