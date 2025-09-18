Jimmy Kimmel sacó: Reacciones de Ben Stiller, presione Slam ABC

abecedarioLa decisión de tirar «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» Desde su red envió ondas de choque indefinidamente a través de la industria de los medios y el mundo político, y los comentaristas critican la decisión como un acto de censura.

El ABC de Disney decidió sacar su programa insignia a altas horas de la noche del calendario «indefinidamente» después de que Nexstar Media, uno de los mayores propietarios de las estaciones de televisión en los Estados Unidos, prometió evitar las transmisiones del programa después de «objetarse fuertemente» a los comentarios de Kimmel en Kirk.

«Esto no está bien», escribió Ben Stiller.

El presentador de MSNBC, Chris Hayes, dijo: «Este es el ataque más directo contra la libertad de expresión de los actores estatales que he visto en mi vida y ni siquiera está cerca».

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó al Partido Republicano de no creer en la libertad de expresión, diciendo que «te están censurando en tiempo real».

Comprar y controlar plataformas de medios. Firando comentaristas. Cancelando espectáculos. Estas no son coincidencias. Está coordinado. Y es peligroso. El @GOP no cree en la libertad de expresión. Te están censurando en tiempo real. – Gavin Newsom (@gavinnewsom) 17 de septiembre de 2025

El fundador de Lever y coguionista de «Don’t Look Up», David Sirota, citó los informes de su medio de que Nexstar está buscando la aprobación de una fusión y presionando a la FCC para poner fin a las reglas de propiedad local.

🚨News: La decisión de Nexstar de eliminar a Jimmy Kimmel se produce cuando la compañía le está pidiendo a la administración Trump la aprobación de la fusión y también presionando a la FCC de Trump que ponga fin a las reglas de propiedad local para que la compañía pueda comprar más mercados. https://t.co/4xhx6eqkzl – David Poor (@Davidsirota) 17 de septiembre de 2025

Don limón Llamado la decisión «Alguna mierda aterradora» y dijo que «las personas que se quejan de cancelar a las personas están cancelando a las personas» y que

Kimmel se vio envuelto en las críticas de los comentaristas conservadores por su monólogo en la transmisión del lunes, en la que hizo comentarios sobre el presunto tirador de Kirk, Tyler Robinson, de 22 años, de Utah, y que la «pandilla de maga» estaba «tratando de caracterizar a este niño que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos».

En las horas previas a la decisión de ABC y Nexstar de sacar a Kimmel del aire, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr amenazado con tomar medidas contra ABC. Una vez que Kimmel fue sacado, Carr emitió una declaración en las redes sociales, agradeciendo a Nexstar por «hacer lo correcto»: «Las emisoras locales tienen la obligación de servir al interés público. Si bien esta puede ser una decisión sin precedentes, es importante que los emisoras retrocedan en la programación de Disney que determinan que no se les ocurre la comunidad».

Bien @Abcnetwork Su programación no se verá en mi hogar. Supongo que la libertad de expresión no existe en su red. En tiempos como este, Estados Unidos busca una columna vertebral. Esperaré y veré donde @Jimmykijk tierras. ¡Patético! – Kevin Nash (@rellkevinnash) 17 de septiembre de 2025

¡Cada corporación se está doblando instantáneamente al administrador, incluso cuando está sobre una broma completamente innofensiva al administrador no le gusta! ¡Los liberales necesitan despertarse! ¡Todos tenemos que defendernos, estos imbéciles ricos no tendrán que defender nada más allá de su resultado final! https://t.co/o8tc4dsgsm – Hasanabi (@hasanthehun) 17 de septiembre de 2025