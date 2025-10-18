Jimmy Kimmel, Robert De Niro y más apoyan las protestas No Kings

Hollywood se pronuncia a favor de las protestas No Kings.

El sábado, cientos de miles de estadounidenses en los 50 estados salieron a las calles para protestar contra el presidente. Donald Trump y su administración. Las agresivas redadas de ICE siguen siendo un tema clave en las manifestaciones, como lo fueron durante Protestas No Kings de junio. La inserción de la Guardia Nacional en las principales áreas metropolitanas y los recortes radicales a los programas federales también son prioridades para los manifestantes.

Marcos RuffaloUna de las estrellas de Hollywood que más se opone a la administración Trump, recurrió a Threads para gritar las protestas No Kings en Gainesville, Florida, Minneapolis, Filadelfia y la ciudad de Nueva York.

«Asombroso,» el escribio. «Muchas personas aman a Estados Unidos y quieren NOKING».

Jimmy Kimmel publicó una infografía en Instagram que contiene docenas de apodos mordaces con los que los manifestantes pueden llamar al presidente en sus carteles. Los ejemplos incluyen «Commander-in-Theif», «Greedy McGolfy», «Mar-a-Lardo», «Orange Julius Caesar» y «Uncle Scam».

En la leyenda, el presentador nocturno escribió: «Cuando estés haciendo tus carteles #NoKings, recuerda… a Donald Trump le ENCANTA un buen apodo».

El 9 de octubre, Robert De Niro apareció en un vídeo en la cuenta de TikTok del grupo de activistas políticos Indivisible para animar a la gente a asistir a las protestas No Kings.

«La protesta original contra los Reyes fue hace 250 años», dijo De Niro. «Los estadounidenses decidieron que no querían vivir bajo el gobierno del rey Jorge III. Declararon su independencia y libraron una guerra sangrienta por la democracia. Hemos tenido dos siglos y medio de democracia desde entonces. A menudo desafiante, a veces confusa, siempre esencial».

Continuó: «Ahora tenemos un aspirante a rey que quiere quitárnoslo: el rey Donald Primero. A la mierda. Nos estamos levantando de nuevo, esta vez, alzando nuestras voces de manera no violenta para declarar: No hay reyes».

Juan Cusack dio una entrevista a News 4 San Antonio durante una protesta contra los Reyes en Chicago. Dijo: «Es todo perturbador. Ver una especie de autoritario fascista… cosplay con el que la derecha ha estado jugando durante tanto tiempo, verlo convertirse en algo real es predecible, pero profundamente entristecedor».

En FacebookPaul Schrader publicó una foto de una protesta contra los Reyes en Times Square con la leyenda «Yo estuve allí».

8 veces nominado al Oscar Glenn Cerrar publicó una foto en Instagram de ella sosteniendo un cartel que decía: «No oligarcas. No dictadores. No déspotas. No autócratas. ¡¡No reyes!!» En el pie de foto, citó el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln, en el que escribió: «‘…que el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no desaparecerá de esta tierra».

