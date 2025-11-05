Jimmy Kimmel realiza colecta de alimentos mientras Trump amenaza con detener los beneficios de SNAP

Con el Triunfo La administración amenaza con retener los beneficios de SNAP a los estadounidenses necesitados”,¡Jimmy Kimmel en vivo!» ha lanzado una colecta de alimentos para apoyar al Banco de Alimentos de Los Ángeles y al Centro St. Joseph. La misión del Banco de Alimentos de Los Ángeles es «movilizar recursos para combatir el hambre en nuestra comunidad», mientras que el Centro St. Joseph ayuda a «familias trabajadoras pobres y personas sin hogar a lograr estabilidad y autosuficiencia».

Mientras el cierre del gobierno de la Administración Trump está a punto de llegar a los 36 días, marcando un nuevo récord, todavía existe incertidumbre sobre si los 42 millones de estadounidenses que dependen de los pagos de cupones para alimentos recibirán alguno de esos beneficios en el futuro.

Escribió el programa en su cuenta de Instagram: «Recortar los beneficios de SNAP crea incertidumbre para los niños, las personas mayores y las familias estadounidenses. Para apoyar a los miembros necesitados de nuestra comunidad, estamos iniciando un centro de donación en nuestro backlot de Hollywood para beneficiar a @LAFoodBank y @StJosephCtr. Detalles a continuación. Si está en Los Ángeles, venga a donar alimentos y, si no, considere apoyar a sus bancos de alimentos locales».

Apodado “El Banco de Alimentos Jimmy Kimmel Live Big, Beautiful”, el horario de donación es de 9 am a 5 pm. en 6901 Hawthorn Ave., Los Ángeles, CA 90028.

Según el programa, los alimentos más necesarios son las sopas, el chile y los guisos bajos en sodio, el atún, el pollo y el salmón (en latas o en bolsas), mantequillas de nueces, cereales bajos en azúcar, barras de proteínas, pasta integral y arroz.

También se solicitan galletas saladas, mix de frutos secos, snacks de frutas, cajas de jugo 100%, frutos secos, leche UHT, cajas de cereales, toallitas, pañales, limpiador facial, desodorante, jabón, lociones, artículos de higiene bucal y productos femeninos.

En enero, “Jimmy Kimmel Live” también transformó el estacionamiento detrás del estudio del programa, donde normalmente se realizan presentaciones musicales en vivo al aire libre. para servir como punto de donación para ayudar a los angelinos afectados por los incendios de Los Ángeles.