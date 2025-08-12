Jimmy Kimmel obtiene la ciudadanía italiana porque Trump es tan horrible

Es Jimmy Kimmel preparándose para salir de los Estados Unidos en medio Donald Trump¿La presidencia? Quizás no se le dé su compromiso laboral con el «Jimmy Kimmel Live» de ABC, pero ciertamente se está dando un plan de salida si es necesario al obtener la ciudadanía italiana este año. Celebridades como Rosie O’Donnell y Ellen DeGeneres huyeron de los Estados Unidos el otoño pasado después de que Trump derrotó a Kamala Harris en las elecciones presidenciales. Kimmel confirmado en «El podcast Sarah Silverman» (a través de The Daily Beast) que una puerta está abierta para que él haga lo mismo.

«Muchas personas que conozco están pensando, ¿dónde van a obtener la ciudadanía?» Silverman dijo sobre la reacción a Trump.

«Obtuve la ciudadanía italiana», respondió Kimmel. «Qué está sucediendo [with Trump] es tan malo como pensaste que iba a ser. Es mucho peor; Es increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que le gustaría que fuera «.

Kimmel golpea regularmente a Trump durante sus monólogos nocturnos, tanto que Trump se ha jactado Ese «Jimmy Kimmel Live» será el próximo espectáculo nocturno cancelado después de que CBS le dio el hacha a Stephen Colbert y «The Late Show». Kimmel respondió a Trump Con este comentario: «Estoy escuchando que eres el próximo. O tal vez es solo otro secreto maravilloso». La frase «Wonderful Secret» es una referencia a una historia de Wall Street Journal, publicada el 17 de julio, que afirmó que Trump envió una carta a Jeffrey Epstein en 2003 que se incluyó en un álbum de cumpleaños de bienes de bienestar.

O’Donnell, que también golpea a Trump de manera consistente, se mudó a Irlanda a raíz de la victoria de Trump. Cuando recientemente preguntado por Variedad Si tenía planes de regresar a los Estados Unidos, respondió: «Con el clima político actual, ¿cuándo sería seguro volver con mi hijo?

En cuanto a Kimmel, le explicó a Silverman durante la entrevista del podcast que no guardan rencor contra aquellos que votaron por Trump si deciden cambiar de opinión y unirse a la oposición.

«Ahora ves estos clips de Joe Rogan diciendo: ‘¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué estás deportando a la gente?’ Y la gente dice: ‘¡Jódete! No compro eso ”, dijo Kimmel. «La puerta tiene que permanecer abierta. Si quieres cambiar de opinión, eso es tan difícil de hacer. Si quieres admitir que te equivocaste, eso es tan difícil y raro de hacer. De nada [to do so]. «

Escuche la entrevista completa de Kimmel en el Podcast «The Sarah Silverman Podcast» aquí.