Jimmy Kimmel llama a Trump un «matón» después de que amenaza a ABC por regreso

Un día después de hacer un regreso emocional a su show a altas horas de la noche después de una suspensión de seis días, Jimmy Kimmel Volvió a hacer bromas sobre el presidente Donald Trump.

Animado en el escenario como una estrella de rock adecuada (o como él dijo, Jerry Springer), Kimmel reveló que había escuchado de muchas personas, incluido «un amigo muy especial», a su regreso al aire, que resultó ser su show’s más vistos Episodio programado regularmente, con una friolera de 6.3 millones de espectadores.

«Mucha gente vio nuestro programa anoche. Recibí tantos mensajes de texto de tanta gente. Me hizo darme cuenta de cuántos de mis amigos nunca están viendo el programa en ningún otro momento», dijo Kimmel.

Aludiendo a Trump, el anfitrión nocturno bromeó: «Escuché de un amigo muy especial momentos después de que grabamos nuestro espectáculo anoche: el madurez rojo loco». Luego leyó las publicaciones sociales de la verdad de Trump sobre su regreso, incluido «No puedo creer que ABC Fake News le devolviera a Jimmy Kimmel su trabajo», a lo que Kimmel respondió: «No puedes creer que me devolvieran mi trabajo?» ¡No puedo creer que te hayamos dado tu trabajo.

Kimmel luego continuó leyendo las publicaciones sociales de la verdad de Trump sobre su programa, uno de los cuales dijo que «pone en peligro la red al jugar 99% de basura demócrata positiva».

«¿Quién pone en peligro la red? «Él dice: ‘Creo que vamos a probar ABC en esto. Veamos cómo lo hacemos. La última vez que fui tras ellos, me dieron $ 16 millones de dólares. Este suena aún más lucrativo. ¡Un verdadero grupo de perdedores!'»

Kimmel continuó: «Solo Donald Trump trataría de demostrar que no estaba amenazando a ABC amenazando a ABC. Y casi tienes que sentir pena por las personas que trabajan para aquel que intentan limpiar los desorden».

Kimmel luego explicó que habla de Trump «más que nada porque es un matón».

«No me gustan los matones. Jugué en la escuela secundaria Clarinet, ¿de acuerdo? Simplemente no me gusta. Donald Trump es un matón de cine antiguo de los 80, tomando tu almuerzo y dinero», bromeó Kimmel.

«Alentando a este matón, no me importa de qué lado esté, es como apoyar a Biff desde ‘Back to the Future'», dijo Kimmel, referiendo a la trilogía de películas de culto de Robert Zemeckis. «Literalmente, Donald Trump fue el modelo de Biff en ‘Back to the Future’, y esto es a quien la gente está animando. No sé sobre ti, estoy con Marty McFly».

El regreso de «Jimmy Kimmel Live» a abecedario El martes por la noche marcó un hito cultural. Llegó 17.7 millones de visitas en YouTube en 22 horas, lo que lo convierte en su monólogo más visto en la plataforma. Se ahogó Mientras hablaba sobre sus comentarios sobre Charlie Kirk que resultó en su suspensión, diciendo: «Nunca fue mi intención hacer la luz del asesinato de un joven».

«No creo que haya nada divertido», continuó. «Publiqué un mensaje en Instagram el día en que fue asesinado, enviando amor a su familia y pidiendo compasión, y lo decía en serio. Y todavía lo hago. Tampoco era mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones. Fue un individuo profundamente perturbado. Ese fue realmente el opuesto al punto que estaba tratando de hacer, pero para algunos, que me sintió malvado o no civilizado o tal vez tanto, y para los que piensan, y para los que me dio un dedo.