¡Jimmy Kimmel Live! regresar el martes después de una breve suspensión







ABC ha dicho que ‘¡Live Jimmy Kimmel!’ Volvería a sus ondas el martes. «El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción en el programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país», dijo la compañía Walt Disney, propietaria de ABC. «Es una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios eran malvados e insensibles».

Disney no dijo si todas las afiliadas de ABC, algunas de las cuales le dieron a llevar ‘Jimmy Kimmel Live!’ La semana pasada, llevaría el show del martes. Al menos un grupo dijo que no lo transmitiría. ABC había eliminado a Kimmel «indefinidamente» la semana pasada después de un top Triunfo El regulador y muchos conservadores dijeron que describió incorrectamente la política del hombre acusado de disparar fatalmente al activista de derecha Charlie Kirk.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





