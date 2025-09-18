Jimmy Kimmel Live reemplazado por Charlie Kirk Tribute; Sinclair exige disculpas

Conglomerado de medios Sinclair reemplazará el horario de viernes de «Jimmy Kimmel En vivo «con un especial de tributo de Charlie Kirk.

Además, la compañía exige que Kimmel se disculpe con la familia de Kirk y envíe donaciones a ellos y a la organización de Kirk, Turning Point USA.

La noticia llega después de Sinclair y Nexstar, otro importante abecedario El propietario afiliado, ambos sacaron el espectáculo nocturno de sus estaciones ABC en respuesta a los recientes comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Kirk. Poco después de esas decisiones, ABC suspendió la producción en el programa indefinidamente.

«Los comentarios del Sr. Kimmel fueron inapropiados y profundamente insensibles en un momento crítico para nuestro país», dijo el vicepresidente de Sinclair, Jason Smith, en un comunicado. «Creemos que los emisores tienen la responsabilidad de educar y elevar el diálogo respetuoso y constructivo en nuestras comunidades. Apreciamos los comentarios del presidente de la FCC Carr hoy y este incidente destaca la necesidad crítica de que la FCC tome medidas regulatorias inmediatas para abordar el control mantenido sobre los radiodifusores locales por las grandes redes nacionales».

Más por venir …