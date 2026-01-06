‘Jimmy Kimmel Live’ reducirá las presentaciones musicales

En una medida que refleja la reducción de la televisión nocturna, “Jimmy Kimmel Live” de ABC disminuirá sus actuaciones musicales en las próximas semanas, confirma una fuente a Variedad.

La noticia fue reportada por primera vez el lunes por la noche por el reportero de hollywood, que citó fuentes que decían que las actuaciones musicales se reducirán a dos veces por semana, pero VariedadLa fuente dijo que es más probable que el número varíe. Sin embargo, el programa ya no contará con actuaciones musicales todas las noches que se transmita.

Los representantes del programa no respondieron a las solicitudes de comentarios; no se citó ninguna razón para la decisión, pero parece probable que consideraciones presupuestarias influyeran.

Las actuaciones musicales han sido la piedra angular del espectáculo desde sus inicios y han abarcado desde superestrellas como One Direction, Eminem (actuando en vivo desde el Empire State Building) y The Weeknd hasta innumerables artistas prometedores.

La medida reflejó una triste tendencia común, ya que la televisión nocturna ha disminuido en general, y los programas presentados por Seth Meyers y Stephen Colbert han perdido sus bandas locales y/o el número de actuaciones musicales. Sólo el “Tonight Show” de Jimmy Fallon seguirá presentando regularmente invitados musicales.

Variedad informó el mes pasado que Kimmel y la empresa matriz de ABC, Disney, llegaron a un nuevo acuerdo que lo mantendrá como presentador de «Jimmy Kimmel Live» por un año más, según tres personas familiarizadas con el asunto. Se creía que el acuerdo actual de Kimmel con Disney expiraba en 2026; el comediante confirmó la renovación del acuerdo en una publicación de Instagram y escribió: «¡Me complace anunciar otro año sin talento!»

La renovación se produjo después de que Disney retirara el programa de Kimmel de su programación durante unos días en septiembre después de que dos grandes propietarios de estaciones de televisión afiliadas, Nexstar y Sinclair, se quejaran de un monólogo en el que el comediante hablaba de Charlie Kirk, la joven figura republicana que fue asesinada a principios de ese mes.

Variedad Tendrá más información sobre la situación a medida que se desarrolle.

Información adicional de Michael Schneider y Brian Steinberg.