Jimmy Kimmel interroga a Aziz Ansari en el Festival de Comedia de Riad

En su programa de entrevistas nocturno del martes por la noche, Jimmy Kimmel apretado Aziz Ansari por actuar en el controvertido evento patrocinado por el estado Festival de Comedia de Riad en Arabia Saudita.

«Esto es algo que se ha convertido en una gran parte de las noticias porque la gente, especialmente muchos comediantes, están muy molestos, porque las personas que pagaron a los comediantes para que vinieran a esto no son buenas personas. Es un régimen bastante brutal. Han hecho muchas, cosas horribles», dijo Kimmel sobre el régimen islámico liderado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

«La gente se pregunta por qué irías allí y tomarías su dinero para actuar frente a esta gente», añadió Kimmel. «Tengo curiosidad por saber por qué decidiste hacer eso».

Ansari dijo que la decisión de actuar en el Festival de Comedia de Riad fue “algo en lo que pensé mucho” y buscó el consejo de su tía, que vivía en Arabia Saudita. «Hay personas allí que no están de acuerdo con las cosas que está haciendo el gobierno, y atribuirles el peor comportamiento del gobierno a esas personas no es justo», dijo Ansari. «Al igual que hay gente en Estados Unidos que no está de acuerdo con las cosas que está haciendo el gobierno».

Kimmel estuvo de acuerdo en que “estamos haciendo cosas horribles aquí” en Estados Unidos, pero rechazó la comparación de Ansari. «Asesinaron a un periodista. Allí no son buenas personas», dijo Kimmel, en referencia al asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, patrocinado por el Estado.

Ansari se defendió diciendo: “Yo sólo estaba allí para hacer un espectáculo para la gente”. Y añadió: «Siempre que hay sociedades represivas como ésta, tratan de mantener las cosas fuera, ya sea música rock and roll o jeans, porque eso hace que la gente sienta curiosidad por las ideas y los valores externos. Y este es un país muy joven, la mitad del país tiene menos de 25 años, y las cosas realmente pueden cambiar. Y para mí, un festival de comedia se sintió como algo que está impulsando las cosas a ser más abiertas y a impulsar el diálogo».

Continuó: «Tienes que elegir si vas a aislarte o involucrarte. Para mí, especialmente siendo yo y con mi aspecto y siendo de origen musulmán, sentí como algo de lo que debería ser parte. Y espero que impulse las cosas en una dirección positiva».

Kimmel está lejos de ser el primer comediante que públicamente plantea escepticismo sobre el evento de Riad, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 9 de octubre y que también contó con Dave Chappelle, Bill Burr, Louis CK, Pete Davidson y muchos más comediantes estadounidenses en su programación.

Marc Maron fue uno de los primeros cómics en criticar el Festival de Comedia de Riadbromeando en su podcast: «Quiero decir, el mismo tipo que les pagará es el mismo que le pagó a ese tipo para que le cortaran los huesos a Jamal Khashoggi y lo metieran en una puta maleta». Shane Gillis dijo que adoptó una “posición de principios” y rechazó una “bolsa importante” para actuar. (Fuentes dijeron Variedad que los salarios de los comediantes oscilaban entre seis cifras y 1,6 millones de dólares por espectáculo).

Atsuko Okatsuka reveló en X que rechazó una oferta para actuar en el Festival de Comedia de Riad y escribió: “El dinero proviene directamente del Príncipe Heredero, que ejecuta activamente a periodistas. [people with non-lethal] delitos de drogas, blogueros, etc. sin el debido proceso”. Incluyó capturas de pantalla de una carta de oferta que incluía un supuesto sección “restricciones de contenido” destinado a prohibir a los comediantes bromear sobre el gobierno saudita, el sistema legal o las costumbres religiosas.

David Cruz escribió una declaración criticando a sus colegas de comedia que participaron en el festival, escribiendo: «¿Cómo puede alguno de nosotros volver a tomarlos en serio? ¿Todas sus quejas sobre ‘cancelar la cultura’ y la ‘libertad de expresión’ y toda esa mierda? Listo. No podrán volver a hablar de eso nunca más. A estas alturas todos hemos visto el contrato que tuvieron que firmar».

Mientras tanto, muchos comediantes de alto perfil han defendido su decisión de participar en el festival. Burr lo llamó «Una de las tres mejores experiencias que he tenido», diciendo «a la realeza le encantó el espectáculo». CK dijo que era una “buena oportunidad” y «la comedia es una excelente manera de entrar y empezar a hablar». Chappelle bromeó en el escenario en Arabia Saudita que “es más fácil hablar aquí que en Estados Unidos”.

