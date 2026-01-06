Jimmy Kimmel honrado en los Critics Choice Awards y usa su discurso para burlarse de Trump







Presentador de televisión y comediante Jimmy Kimmel ganó el premio al Mejor Talk Show en la 31ª edición anual de los Critics Choice Awards y utilizó su discurso de aceptación para entregar un mensaje satírico dirigido al presidente estadounidense Donald Trump.

«Gracias, señor presidente, por todas las cosas ridículas que hace cada día. Han sido un par de semanas excepcionales y no podemos esperar a volver al aire para hablar de ellas. Gracias a todos», dijo. Kimmel firmó recientemente un acuerdo con Disney que extiende Jimmy Kimmel Live hasta 2027.

