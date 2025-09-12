Jimmy Kimmel golpea la respuesta de Trump a Charlie Kirk Death: culpando a los demócratas

Jimmy Kimmel está criticando Donald Trump por su respuesta a la muerte de Charlie KirkEl activista conservador de 31 años y cofundador de Turning Point USA que fue asesinado a tiros el 10 de septiembre en un campus universitario en Utah.

«Su muerte ha amplificado nuestra ira, nuestras diferencias», dijo Kimmel durante su monólogo del 11 de septiembre en su show nocturno de ABC. «Y he visto muchas respuestas extraordinariamente viles a esto desde ambos lados del espectro político. Algunas personas están animando esto, lo cual es algo que nunca entenderé. Tuvimos otra escuela disparando ayer en Colorado, la centésima del año».

«Con todas estas cosas terribles sucediendo, pensaría que nuestro presidente al menos intentaría unirnos. Pero no lo hizo», continuó Kimmel. «El presidente Obama lo hizo. El presidente Biden sí. Los presidentes Bush y Clinton lo hicieron. El presidente Trump no lo hizo. En cambio, culpó a los demócratas por su retórica. A el hombre que le dijo a una multitud de seguidores que tal vez la segunda enmienda, la gente debería hacer algo sobre Hillary Clinton. A el hombre que no le importaría si alguien disparó a los medios de comunicación falsos. Apoyando a su oponente, culpa a los radicales que quedan por su retórica.

Kimmel originalmente Llevó a Instagram el 10 de septiembre para reaccionar en tiempo real a la muerte de Kirk. The Late Show publicó: «En lugar de la señala enojada con el dedo, ¿podemos estar de acuerdo por un día en que es horrible y monstruoso disparar a otro humano? En nombre de mi familia, enviamos amor a los Kirks y a todos los niños, padres e inocentes que son víctimas de la violencia armada sin sentido».

Compañero anfitrión nocturno Stephen Colbert también grabó un mensaje solemne Eso se emitió antes de su episodio «Late Show» horas después de la muerte de Kirk.

«Tengo la edad suficiente para recordar personalmente la violencia política de la década de 1960, y espero que sea obvio para todos en Estados Unidos que la violencia política no resuelva ninguna de nuestras diferencias políticas. La violencia política solo conduce a una mayor violencia política», dijo Colbert en ese momento.

Al dirigirse a la audiencia «The Late Show» el 11 de septiembre, Colbert agregó sobre Kirk: «Sin embargo, siente que su política era un joven padre de dos niños pequeños y un estadounidense que tiene el derecho constitucional de expresar su opinión en seguridad. Debe decir que la violencia nunca es la respuesta al desacuerdo político».

Mira el último monólogo de Kimmel en el video a continuación.