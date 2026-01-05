Jimmy Kimmel gana el premio Critics Choice y agradece a Donald Trump

Jimmy Kimmel ganó el premio al mejor programa de entrevistas en el Premios de elección de la crítica y utilizó su discurso de aceptación para asar Donald Trump y agradecer a todas las celebridades que se unieron a él a principios de este año después de que ABC retirara del aire su programa nocturno después de que dos grandes propietarios de estaciones de televisión afiliadas, Nexstar y Sinclair, se quejaran de un monólogo en el que Kimmel hablaba del presunto tirador de Charlie Kirk.

“Gracias a todos los escritores, actores, productores y miembros del sindicato, muchos de ustedes que están en esta sala, que nos apoyaron, que realmente dieron un paso adelante y nos recordaron que no damos por sentada la libertad de expresión en esta ciudad o en este país”, dijo Kimmel el 4 de enero. “Sus acciones fueron importantes y las apreciamos”.

«Y, sobre todo, quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin el cual, esta noche regresaríamos a casa con las manos vacías», añadió Kimmel. «Así que gracias, señor presidente, por todas las cosas ridículas que hace todos los días. Han sido un par de semanas excepcionales y no podemos esperar a volver al aire mañana por la noche para hablar de ellas. Gracias a todos».

Variedad reportado el mes pasado que Kimmel llegó a un nuevo acuerdo con Disney para extender su programa nocturno por un año más, lo que mantendrá “Jimmy Kimmel Live” al aire hasta 2027. Kimmel critica regularmente a Trump durante sus monólogos nocturnos. el anfitrión condenó recientemente la respuesta del presidente al asesinato del cineasta Rob Reiner, a quien Trump llamó “trastornado” y especuló que su muerte se debió “a la ira” que causó a otros por ser anti-Trump.

«Lo que necesitamos en un momento como este, además de sentido común en lo que respecta a armas y atención de salud mental, es compasión y liderazgo. Eso no lo obtuvimos de nuestro presidente, porque no tiene nada que dar. En cambio, tenemos a un tonto divagando sobre tonterías», dijo Kimmel en ese momento. «Es tan odioso y vil. Cuando lo vi por primera vez, pensé que era falso. Mi esposa me lo mostró esta mañana. Pensé: ‘Incluso para él, eso parecía demasiado’. Pero nunca nada es demasiado para él”.

Kimmel también gritó Trump en un discurso especial el día de Navidad al Reino Unido el canal 4donde recordó cómo «millones y millones de personas se pusieron de pie» cuando ABC sacó su programa del aire, «y dijeron: ‘No, esto no es aceptable’. Las personas que nunca vieron mi programa, las personas que estaban registradas diciendo que odiaban mi programa hablaron, marcharon, hicieron todo esto para apoyar el derecho a la libre expresión de expresión y como tanta gente habló, regresamos. Nuestro programa regresó más fuerte que nunca».

«Ganamos, el presidente perdió y ahora estoy de nuevo en el aire todas las noches dándole al político más poderoso del mundo una paliza muy merecida. Esa es una palabra, ¿verdad? La usé correctamente». añadió Kimmel.