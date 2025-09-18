Jimmy Kimmel esperaba que el derecho respalde la libertad de expresión, pero ha sucedido opuesto

Llamar Jimmy Kimmel ingenuo.

En una entrevista este verano con Variedad Para una historia que examinó los ataques de Donald Trump contra compañías de medios y periodistas, se le preguntó a Kimmel si estaba preocupado de que la administración Trump comenzara a venir después de los comediantes de la misma manera.

«Bueno, tendrías que ser ingenuo para no preocuparte un poco. Pero eso no puede cambiar lo que estás haciendo», Kimmel dijo. «Y tal vez sea ingenuo, pero tengo la esperanza de que si el día llega y cuando llegue a los comediantes, que incluso mis colegas a la derecha apoyarán mi derecho a decir lo que me gusta. Ahora, podría estar bromeando y espero que nunca lo descubramos. Pero si lo hacemos, espero que la indignación sea significativa».

Pero ahora que Trump y sus patrocinadores han logrado forzar a «Jimmy Kimmel Live!» (por ahora) fuera del aireEl revés Maga, supuestamente, un grupo de partidarios completos de libertad de expresión, ha reaccionado con alegría, no de indignación.

Trump, por supuesto, se deleitó en las noticias. «Grandes noticias para América: las calificaciones desafiaron a Jimmy Kimmel Show se cancelan», publicó el presidente de los Estados Unidos en las redes sociales, mientras que en una visita al Reino Unido Carr también celebró la suspensión de Kimmel: cuando el corresponsal de CNN, Brian Stelter Carr le envió un gif Con «The Office» Michael Scott (Steve Carell) y Dwight Schrute (Rainn Wilson) haciendo gestos de «Levante el techo».

«¡Todos por favor felicitan a @Marcorubio, el nuevo anfitrión del espectáculo nocturno de ABC!» Vicepresidente JD Vance escribió en x. El podcaster de derecha Benny Johnson, quien había organizado la entrevista con Carr que resultó en el banquillo de Kimmel por ABC, al corriente: «Hace 2 años. Jimmy Kimmel:» Te digo ahora mismo que Donald Trump va a encarcelar «. Ahora está cancelado y desempleado «.

¿Cómo cuadran las figuras de derecha su apoyo a la Primera Enmienda con el margen de Kimmel? La narración impulsada por la derecha política es que Kimmel fue puesto en el cuadro de penalización porque los afiliados de ABC estaban indignados por los comentarios que hizo sobre el asesino de Charlie Kirk. Esto es lo que Kimmel dijo en el programa del 15 de septiembre: «Llegamos a algunos mínimos nuevos durante el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al niño que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos de él». Tenga en cuenta que Kimmel no estaba diciendo que pensaba que el supuesto tirador era un defensor de MAGA, pero eso es lo que la gente conservadora escuchó.

Greg Gutfeld, quien organiza un programa de comedia en horario estelar en Fox News, dijo en X que Kimmel «culpó deliberadamente y engañando» el asesinato de Kirk «en los aliados y amigos de Kirk». Respondiendo al comentario de la coanfitrión de «The Five» Jessica Tarlov de que «los defensores de la libertad de expresión a la derecha tienen mucho trabajo pesado», Gutfeld escribió«Levantamiento bastante fácil. Tienes derecho a estar equivocado. La compañía para la que trabajas tiene derecho a atraerlo. El trabajo pesado está de tu parte o habría presentado tu caso».

Lo que ignora es que la administración Trump usó la fuerza del gobierno de los Estados Unidos para suspender con éxito a Kimmel. Carr de la FCC, en el podcast de Johnson, Amenazó explícitamente a ABC y sus afiliados si no «Toma medidas» sobre Kimmel: «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá un trabajo adicional para la FCC por delante». Nexstar respondió poco después de que Carr hiciera esos comentarios, diciendo que dejaría de emitir «Kimmel» de inmediato. No es coincidente: la adquisición de TEGNA de $ 6.2 mil millones de $ 6.2 mil millones de Nexstar requiere la aprobación de la FCC, incluida una exención del límite de propiedad actual (o una eliminación de la regla). Después de que Sinclair se unió al boicot Kimmel, ABC decidió suspender al anfitrión nocturno para descubrir los próximos pasos.

Mientras tanto, el ex presentador de Fox Megyn Kelly al corriente «Good Riddance» sobre la suspensión de Kimmel y evidentemente cree que Kimmel no tiene derecho a la libertad de expresión en este caso. «Tengo cero dudas de que ABC estaba abrumado con llamadas/comentarios/correos electrónicos absolutamente furiosos de espectadores verdaderamente alimentados, y sabía que había cruzado una línea seria mortal». Ella escribió que «lo que la izquierda no parece entender y necesita escuchar es que Maga tiene f & cking lo tenía. Estamos enojados. Estamos indignando viéndonos a la L mancha, nuestra gente, literalmente asesinadas a algunos de nuestros amigos (sin mencionar que nuestro presidente disparó y casi asesinados nuevamente semanas después) y luego mentir sobre eso».

En la entrevista con Variedad Este verano, se le preguntó a Kimmel cómo le está yendo mentalmente, dada la rutina de hablar sobre la administración Trump día tras día. Dijo en broma que «estoy tomando muchos medicamentos para mi síndrome de trastorno de Trump, tratando de tomarlo, pero de lo contrario, solo cada día está lleno de sorpresas».

Michael Schneider contribuyó a este artículo.