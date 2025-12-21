Jimmy Kimmel entregará el mensaje de Navidad de 2025 en el canal 4 del Reino Unido

Jimmy Kimmel está listo para dar el mensaje de Navidad alternativo de 2025 para la red del Reino Unido Canal 4.

A veces humorístico, a veces serio, el famoso mensaje, que se transmitirá el día de Navidad, se ha convertido en una tradición anual del Canal 4 y sirve como una alternativa al discurso televisado del monarca británico a la nación. Varios nombres conocidos pero inesperados han dado a la dirección desde que comenzó en 1993, con Kimmel siguiendo los pasos del ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, el denunciante Edward Snowden y el ícono de la pantalla francesa Brigitte Bardot.

Según la cadena, el mensaje de Kimmel lo hará reflexionar sobre los últimos meses, incluida la muy controvertida suspensión por parte de ABC de “Jimmy Kimmel Live” luego de un monólogo realizado a raíz del asesinato de Charlie Kirk, en un “discurso profundamente personal y característicamente jovial”.

Afirmó que el mensaje navideño de Kimmel incluye la frase: «Desde la perspectiva del fascismo, este ha sido un año realmente fantástico».

En su monólogo final de 2025 para “Jimmy Kimmel Live”, el presentador del programa de chat lloró mientras agradecía a los fans por ayudarlo a superar un año difícil. Además de que ABC retiró brevemente del aire su programa de entrevistas nocturno y la actual disputa de Kimmel con el presidente Donald Trumptambién perdió a su mejor amigo de la infancia, y líder de la banda de “Jimmy Kimmel Live”, Cleto Escobedo III, quien murió en noviembre.

«Este ha sido un año extraño. Ha sido un año difícil», dijo Kimmel al comienzo del último episodio del año de «Jimmy Kimmel Live» el 19 de diciembre. «Hemos tenido algunos puntos bajos, hemos tenido algunos puntos altos. Para mí, tal vez más que cualquier año de mi vida. Ya estoy llorando, lo siento».

Kimmel luchó entre lágrimas y continuó: «Sólo quiero decir que apreciamos su apoyo, su entusiasmo y no sólo por mirar. Este año, literalmente nos sacaron de un hoyo, y no podemos agradecerles lo suficiente personalmente».