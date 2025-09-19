Jimmy Kimmel, Disney trabaja hacia el compromiso para traer show a ABC

Jimmy Kimmel y Disney están trabajando para alcanzar un compromiso que permita que «Jimmy Kimmel Live» regrese a abecedario.

Los representantes comerciales y legales del veterano anfitrión son profundos en discusiones con los líderes de Disney y ABC con la esperanza de encontrar un camino hacia un compromiso que permita el regreso de «Jimmy Kimmel Live», según tres personas con conocimiento de la situación.

El anfitrión no ha hecho ningún comentario público desde que el programa fue abruptamente extrajo de su ranura regular de las 11:35 pm el 17 de septiembreCon Disney solo diciendo que el programa estaría fuera de su horario «indefinidamente» después de uno de los mayores propietarios de las estaciones de televisión en los Estados Unidos, Nexstardijo que tenía la intención de evitar las transmisiones del programa siguientes comentarios que el anfitrión hizo en relación con Trump y el asesinato de activista conservador Charlie Kirk. Sinclair, otro propietario de la estación grande, dijo que también estaba sacando a Kimmel de sus estaciones. Kimmel ha organizado la franquicia nocturna de ABC desde 2003 y en los últimos años se ha convertido en una cara clave de la red como el anfitrión de «Who quiere ser millonario», los Premios de la Academia y otros especiales.

No hay garantía de que Kimmel y Disney lleguen a un acuerdo sobre el acuerdo para regresar a las ondas, estas personas advirtieron. Tampoco está claro dónde se encuentra la mentalidad de Kimmel en lo que él y no aceptaría de ABC como condiciones de subir al escenario nuevamente para «Jimmy Kimmel Live». Se entiende que Kimmel es consciente de los efectos que un cierre tendría en docenas de sus empleados de producción y vendedores en Los Ángeles que trabajan en el programa, según una fuente con conocimiento de la situación. El anfitrión también es consciente de que algunos miembros del personal y la tripulación todavía están saliendo del agujero financiero creado por los escritores y actores de los meses en 2023.

Los representantes de Disney declinaron hacer comentarios. El representante de los medios de comunicación de Kimmel no respondió a las solicitudes de comentarios.

La situación incendiaria en torno a Kimmel ha desatado un torrente de críticas a Disney desde la izquierda y la derecha. Los defensores de la libertad de expresión han denunciado el rápido movimiento de la compañía para sacar a Kimmel del aire. Los conservadores han animado y Trump ha reiterado su amenaza de impulsar las redes de transmisión para perder sus licencias por permitir voces anti-Trump y anti-maga en sus ondas. Manifestaciones estalló el jueves Fuera de las oficinas de Disney en Nueva York y Burbank y fuera del complejo de teatro en Hollywood, donde se produce «Jimmy Kimmel Live».

No hay duda de que Kimmel y Disney necesitan proceder con precaución. La compañía necesita muchas estaciones de televisión para distribuir «Jimmy Kimmel Live» en los Estados Unidos si se trata de generar las calificaciones que la red ha garantizado a los anunciantes. El gasto publicitario en «Jimmy Kimmel Live» totalizó $ 51.1 millones en 2024, según datos de Guideline, un rastreador de gasto publicitario, que representa el 21% de todas las publicidades en programas nocturnos.

Se entiende que ABC y Disney Brass habían estado marcando preocupaciones a Kimmel durante algún tiempo sobre la nitidez de sus críticas al presidente Donald Trump y su adquisición sin precedentes de las agencias federales. Kimmel, al igual que otros comentaristas, no se han retrasado en su desdén por la campaña de la administración Trump con agentes de inmigración y aduanas para reunir a presuntos inmigrantes indocumentados en las calles y en los lugares de trabajo, sin tener en cuenta las normas constitucionales del debido proceso y la igualdad de justicia.

Al mismo tiempo, los comentarios de Kimmel el lunes sobre cómo los conservadores estaban usando la muerte de Kirk para hacer puntos políticos y sobre la reacción silenciada del presidente Trump al asunto mientras hablan con los periodistas ha estimulado una cruzada republicana. Presidente de la FCC Brendan Carr amenazado antes el miércoles tomar medidas contra ABC. Después de que se revelara la decisión de Disney, Carr dijo que quería «agradecer a Nexstar por hacer lo correcto» en un comunicado en las redes sociales. «Los emisores locales tienen la obligación de servir al interés público. Si bien esta puede ser una decisión sin precedentes, es importante que los emisoras retrocedan a la programación de Disney que determinan que no alcanzan la comunidad». Desde entonces, Carr ha hecho más declaraciones sugiriendo que podría investigar otros espectáculos de Disney, como «la vista».

A medida que la controversia se arremolinaba, los ejecutivos de Disney sintieron que no tenían más remedio que golpear a Kimmel para dejar que la controversia alimentada por los medios MAGA disminuya.

Es probable que todas las compañías de medios involucradas tengan asuntos bajo la revisión del gobierno en los próximos meses. Nexstar está en medio de tratar de Adquirir otro propietario de la estación de televisión grande, Tegna, por $ 6.2 mil millonesUna transacción que requiere la aprobación de la FCC. Un portavoz de Nexstar ha dicho que los comentarios de Carr no tenían relación con su decisión de evitar el programa de Kimmel. Sinclair El mes pasado anunció Una «revisión estratégica integral» de su negocio de transmisión; Cualquier M&A que involucre estaciones de televisión locales estaría sujeta a la revisión y aprobación de la FCC.

Disney también requerirá permiso del gobierno para avanzar en algunas iniciativas comerciales críticas. La compañía ha asegurado un acuerdo que le dará a la National Football League una participación del 10% en su outlet gigante de medios deportivos ESPN, y también está trabajando para comprar una participación mayoritaria en el servicio de transmisión en vivo de Fubo y fusionarlo con un producto similar vinculado a ver redes de televisión en vivo a través de su propio Hulu.

Los defensores de la libertad de expresión de ambos lados del pasillo político han denunciado los movimientos que obligaron al espectáculo de Kimmel al aire. Tanto el senador Ted Cruz, un republicano de Texas, como la Unión Americana de Libertades Civiles, han sugerido que el gobierno no debe silenciar las voces disidentes en Estados Unidos, ya que la capacidad de hablar es primordial en los Estados Unidos.

Kimmel, quien organizó su programa nocturno en ABC desde 2003, en los últimos años sopesó cuando podría renunciar a sus deberes de medianoche. Las personas que lo conocen dicen que está más cerca del final de su mandato nocturno que el comienzo. Pero también sabe que el programa lo ayuda con otras actividades respaldadas por Disney, como organizar la edición actual de «Who Who Who Who Be Be Millionaire» y otros proyectos de ABC.

El anfitrión sabe que tiene mejores caminos para salir, y Disney parecía interesado en trabajar con él para dibujar un mapa.