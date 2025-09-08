Jimmy Kimmel dice que ‘en vivo frente a una audiencia de estudio «no volverá

Jimmy Kimmel se mantiene «Vive frente a una audiencia de estudio«En una pausa permanente. La serie de especiales, que ganó raves y múltiples premios Emmy a través de tres entregas en mayo de 2019, diciembre de 2019 y diciembre de 2021, no ha regresado desde la muerte del ícono Norman Lear en 2023. Y para Kimmel, probablemente sea mejor mantenerlo así.

Kimmel estaba detrás del escenario en el Artes creativas Emmy el domingoHabiendo ganado el premio al presentador del programa de juegos (a través de «¿Quién quiere ser millonario?») Cuando se le preguntó si querría hacer otro «en vivo frente a una audiencia de estudio».

«Sería demasiado emocional hacerlo sin Norman. Lear, ya sabes, no sé si mi corazón podría tomarlo», dijo.

Parte del sorteo de «Live frente a una audiencia de estudio» fue tomar las comedias de situación de Lear de la década de 1970, conocidas por mezclar la comedia con una mirada honesta a los problemas que enfrentan las personas, y notando más de 40 años después, los sujetos siguen siendo relevantes. Ver los elencos modernos realizar los guiones atemporales de la serie de Lear fue un recordatorio de que si bien el mundo puede cambiar, lo bueno y lo malo de la humanidad no.

El primer especial recreó el episodio «All in the Family» «Henry’s Farewell» y «The Jeffersons» se estrenaron «Un amigo en la necesidad». El segundo especial presentó otro episodio de «All in the Family» y un episodio de «Good Times». El tercer episodio especial de la temporada 3 combinado «Los hechos de la vida» «Kids puede ser cruel» con el episodio de la temporada 1 de la temporada 1 «Diff’rent Strokes» «Willis ‘Privacy»

Este reapcio de Kimmel’s First Primetime Emmy for Game Show Host, pero durante el día EmmysEn 1999, él y Ben Stein ganaron el premio presentador de juegos sobresalientes por «Win Ben Stein’s Money».

«Fue muy sorprendente», dijo Kimmel sobre esa victoria. «Cuando ganamos ese Emmy, salimos al aire la misma semana que ‘South Park’ salió al aire, y la comedia Central no era un canal que muchas personas vieron. Y nos enfrentamos a estos titanes, los mismos espectáculos nos enfrentamos ahora, ‘Wheel of Fortune’ y ‘Jeopardy’. No sabíamos que alguien estaba viendo el programa. Y le entregué al Emmy, y luego lo devolvió.

Mientras tanto, en el discurso de aceptación del domingo, Kimmel dio un agradecimiento al original «¿Quién quiere ser millonario?» Anfitrión Regis Philbin.

«Regis fue el mejor en esto», dijo. «No creo que este programa todavía esté en el aire si Regis no lo hubiera organizado. Esto y saber que él también tiene este mismo Emmy en algún lugar de la colección de su familia «.

Cuando se le preguntó si tenía pensamientos sobre retirarse o dejar su programa de entrevistas nocturno. Kimmel bromeó: «No estoy preparado para responder a su pregunta, pero es algo en lo que pienso mucho, y las cosas han cambiado mucho en los últimos nueve años». Continuó diciendo: «Cada día es una nueva aventura, y las llevo a medida que llegan. ¿Es esa una buena forma de esquivar la pregunta?»

También se le preguntó a Kimmel sobre cómo era estar a la vanguardia de defender la democracia junto con espectáculos como «Saturday Night Live» y «South Park». Kimmel dijo: «Esos son grandes pensamientos, y tengo una tendencia a rechazarlos. No necesariamente siento que estoy defendiendo la democracia, pero siento que estoy dando un poco a este tipo, y él se lo merece, y lo disfruto».