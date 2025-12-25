Jimmy Kimmel dice «Nosotros ganamos, el presidente perdió» en mensaje de Navidad

Jimmy Kimmel ha lanzado un ataque mordaz (y típicamente cómico) al presidente Donald Trump en un discurso especial el día de Navidad al Reino Unido el Canal 4.

Para su Mensaje de Navidad Alternativo anual de 2025, transmitido por la cadena británica desde 1993 con una variedad ecléctica de invitados invitados a hablar a lo largo de los años, Channel 4 recurrió a Kimmel, quien aprovechó la oportunidad para afirmar que “la tiranía está en auge” en Estados Unidos gracias a Trump, de quien, según dijo, “se cree nuestro rey”.

Kimmel también reflexionó sobre la controvertida (y breve) suspensión de su programa de entrevistas «Jimmy Kimmel Live» de ABC después de los comentarios que hizo tras el asesinato de Charlie Kirk, acusando a Trump de tratar de «hacerme callar porque no lo adoro como a él le gusta que lo adoren».

Comparó su regreso a las ondas con un (temprano) “milagro navideño”, afirmando que se debió a que la gente se puso de pie para apoyar la libre expresión de expresión. «Nuestro programa volvió con más fuerza que nunca. Ganamos, el presidente perdió y ahora estoy de nuevo en el aire todas las noches dándole al político más poderoso del mundo una paliza muy merecida», dijo, empleando un término bastante británico. «Esa es una palabra, ¿verdad? ¿La usé correctamente?»

Kimmel concluyó su mensaje, transmitido poco después del discurso más tradicional de King el día de Navidad, disculpándose ante el Reino Unido por el estado actual de Estados Unidos, afirmando que «no todos los estadounidenses son como» Trump e instando a los británicos a resistir.

«Nadie sabe mejor que tú que siempre llegamos un poco tarde al juego, pero ¿lo logramos al final? Tal vez. Danos unos tres años. Por favor».

Vea la transcripción completa del mensaje de Navidad de Kimmel a continuación:

Hola, soy Jimmy Kimmel.

No tengo idea si sabes quién soy, pero me pidieron que entregara el mensaje navideño alternativo de este año (lo cual, según he oído, es muy importante), así que espero que lo sepas, pero si no, presento lo que llamas un programa de entrevistas (nosotros lo llamamos programa de entrevistas) en lo que llamas las colonias, ¿creo? Sinceramente no tengo idea de lo que está pasando allí.

Sin embargo, sé lo que está pasando aquí y puedo decirles que, desde la perspectiva del fascismo, este ha sido un año realmente fantástico. La tiranía está en auge aquí.

Habrán leído en sus coloridos periódicos que al Presidente de mi país le gustaría hacerme callar porque no lo adoro como a él le gusta que lo adoren. El gobierno estadounidense hizo una amenaza contra mí y la empresa para la que trabajo y, de repente, quedamos fuera del aire. Pero entonces, ¿sabes lo que pasó? Ocurrió un milagro navideño. Bueno, era septiembre, fue un milagro de septiembre. Pero las vacaciones parecen llegar cada vez más temprano cada año, ¿no es así?

Millones y millones de personas se levantaron y dijeron: «No, esto no es aceptable». Las personas que nunca vieron mi programa, las personas que dijeron oficialmente que odiaban mi programa, hablaron, marcharon, hicieron todo esto para apoyar el derecho a la libre expresión de expresión y, como tanta gente habló, volvimos. Nuestro espectáculo volvió con más fuerza que nunca. Ganamos, el presidente perdió y ahora estoy de nuevo en el aire todas las noches dándole al político más poderoso del mundo una merecida y merecida paliza. Esa es una palabra, ¿verdad? ¿La usé correctamente?

Y la razón por la que les cuento esta historia es porque tal vez estén pensando: ‘Oh, que un gobierno silencie a sus críticos es algo que sucede en lugares como Rusia, Corea del Norte o Los Ángeles, no el Reino Unido’. Bueno, eso es lo que pensábamos y ahora tenemos al Rey Donny Octavo pidiendo ejecuciones. Sucede rápido.

Sabes, es curioso que los estadounidenses estemos muy orgullosos de no tener un rey. Es por eso que nos fuimos. A principios de este año, decenas de millones de nosotros marchamos en protestas llamadas No Kings. Tenías algunos de esos allí. Y solo para que conste, no tenemos nada contra tu rey. Quiero decir, no sé si lo sabes, pero su hijo vive aquí. Simplemente, bueno, algunos de nosotros, simplemente tenemos un problema con el tipo que se cree nuestro rey.

Aquí en Estados Unidos estamos derribando, figurativa y literalmente, las estructuras de nuestra democracia. Desde la prensa libre hasta la ciencia, la medicina, la independencia judicial y la propia Casa Blanca, somos un auténtico desastre. Y sabemos que esto también te está afectando a ti, y sólo quería pedir perdón. Y queremos que sepas o, al menos quiero que sepas, que no todos somos como él. No todos somos así.

Mira, sé (por el musical Hamilton) que nuestros países no comenzaron con la mejor nota, pero también sé (por ver Love Actually) que tenemos una relación especial. Así que, si se me permite hablar en nombre de mi país –cosa que ciertamente no hago– nuestro mensaje para ustedes, nuestros amigos del otro lado del charco, esta Navidad es: no se rindan con nosotros. Estamos atravesando un pequeño tambaleo en este momento, pero nos recuperaremos. Puede que no lo parezca, pero os queremos. Incluso nos encantan las cosas de ti que no te gustan, como Simon Cowell, por ejemplo. No somos brillantes. Somos americanos. Nadie mejor que tú sabe que siempre llegamos un poco tarde al juego, pero ¿lo logramos al final? Tal vez. Danos unos tres años. Por favor. Gracias por su paciencia y gracias por Spider-Man. Feliz Navidad y felices fiestas.