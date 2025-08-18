Jimmy Kimmel defiende a Stephen Colbert, dice que la televisión nocturna no muere

Hay algo refrescante Jimmy KimmelLa ira.

Variedad Programado esta entrevista sentada con el anfitrión, productor y comediante ganador del Emmy ocurrió a mediados de julio justo después de descubrir que había conseguido tres nominaciones de Emmmy en horario estelar para una serie de conversaciones sobresalientes (Jimmy Kimmy Kimmel Live! «), El anfitrión de un programa de juegos (Who Who Who Who Who Why Want A Be Millionaire») y la comedia de formulario corta, Drama o Variety Variety (The YouTube (The YouTube (The Rabbit With Jimty With Jimbit With Jimbit With Jimty With. Kimmel ”).

El horario de esta entrevista fue Antes de «The Late Show con Stephen Colbert» fue cancelado por CBSJusto después de que la FCC anunció que aprobó la fusión entre Paramount y Skydance Studios. Muchos analistas de la industria, críticos y más han expresado sus sentimientos como un movimiento que dobla la rodilla de la administración Trump. Muchos analistas de medios han compartido conocimiento de los expertos directos que el programa de Colbert que se ha emitido desde 2015 ha estado perdiendo $ 40 millones por año.

Kimmel está llamando a la mierda, y no se detiene allí.

Lo que inicialmente se planeó como una conversación sobre sus nominaciones al Emmy rápidamente se transformó en la apasionada defensa de un veterano de la industria de la televisión nocturna y una clase magistral en la economía de los medios. Kimmel, claramente frustrado por lo que ve como información errónea generalizada sobre su industria, alentó activamente preguntas más profundas sobre el lado comercial de la televisión, las tarifas de afiliados y el panorama evolutivo de la programación de comedia. Su mensaje fue claro: los informes de la muerte de la noche han sido muy exagerados.

En una entrevista muy amplia y sincera con VariedadKimmel desmantela las ideas erróneas de la industria con la precisión de alguien que ha estado en las trincheras durante décadas, discute su profundo amor y admiración por Colbert (y por qué esta votando por él), además de compartir una historia no contada de Matt Damon que será hilarante y perfectamente en la marca.

Felicitaciones por ser codiciosos con las nominaciones al Emmy este año: obtuviste tres. A los 57 años, ¿alguna vez pensaste que estarías en esta posición?

Nunca pensé que estaría en esta posición en primer lugar. Quería ser un disc jockey en una estación de radio, y si hubiera podido conseguir un trabajo en mi ciudad natal de Las Vegas, no sé si alguna vez me hubiera ido. Seguramente habría sido despedido de ese trabajo y obligado a irse, según mi historial. Pero todo esto es mucho más de lo que imaginé que sería.

Has puesto un cartel con Santa Mónica y La Cienega declarando que estás votando Stephen Colbert este año. ¿Cuál es tu mentalidad detrás de eso?

Bueno, parece que votar por Stephen es lo menos que podríamos hacer en este momento, y creo que será una buena declaración si gane. Obviamente, los premios no significan mucho, pero de vez en cuando lo hacen, y en este caso, creo que lo hará. Así que espero que Stephen gane al Emmy, ya que creo que la gente está muy, muy molesta por lo que le sucedió a él y a su programa.

Hable sobre la nominación del presentador de su programa de juegos. ¿Qué era diferente de entrar en ese concierto?

Comencé como presentador de juegos. Mi primer trabajo televisivo fue como coanfitrión de «Win Ben Stein’s Money» en Comedy Central. En nuestro primer año, Ben y yo ganamos The Emmy for Best Game Show Host. Nunca habíamos estado en un programa de premios de ningún tipo. No podíamos creer que incluso estuviéramos nominados. Creo que la única razón por la que fuimos nominados fue porque no había muchos programas de juegos en el aire. La idea de que venceríamos a Alex Trebek y Pat Sajak, no teníamos pensamientos planeados, ni delirios. Estábamos emocionados de ser trasladados a Nueva York para los Premios Emmy. Y luego, cuando ganamos, le di mi Emmy a Susan Lucci, quien, cuando hablas de perder rachas, es la actriz más famosa con una de todas las veces. Entonces, cuando gané, Ben había usado todo el tiempo hablando, y acabo de decir que es ridículo que estemos aquí por primera vez y ganamos el Emmy y Susan Lucci está sentado allí, y ella no tiene uno. Caminé, ella estaba en la primera fila, y le entregué mi Emmy y volví a mi asiento.

Has mostrado una gran camaradería con los otros anfitriones nocturnos, especialmente durante la situación de Colbert. Habla sobre esas amistades.

Estamos muy cerca. Nos volvimos especialmente cerca durante la huelga. Tuvimos conversaciones largas y divertidas sobre cómo manejar la situación y decidimos hacer un podcast. Ahora es una cadena de texto, frecuente. Creo que todos estábamos conmocionados y decepcionados de que este tipo de cosas estén sucediendo en Estados Unidos, y también decepcionados de que no veamos a más personas a la derecha y diciendo: «Hola, esto no es bueno». Silenciando a los comediantes, comentaristas, como quieras llamar gente … Tengo que decir que si Joe Biden hubiera usado su músculo para que Sean Hannity se eche al aire, te sorprenderá saber que no lo apoyaría. De hecho, apoyaría a Sean Hannity en esa situación, porque pensé que uno de los principios fundadores de este país era la libertad de expresión. Pero a las personas no parecen preocuparse por protegerlo a menos que esté de acuerdo con ellos.

Hablando de esa cadena de texto, ¿alguna posibilidad de que el Secretario de Defensa y ex presentador de Fox News Pete Hegseth haya sido agregado a esa cadena «por accidente» para exponer los planes de guerra?

Solo inadvertidamente.

Ha habido informes de que el show de Colbert estaba perdiendo $ 40 millones al año. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?

Solo quiero decir que la idea de que el show de Stephen Colbert estaba perdiendo $ 40 millones al año es más que sin sentido. Estos supuestos expertos que supuestamente analizan los presupuestos de los programas, no sé quiénes son, pero sí sé que no saben de qué están hablando. Parece que solo se centran en los ingresos publicitarios y se han olvidado por completo de las tarifas de afiliados, que suman en los cientos de millones, probablemente en un total de miles de millones, y debe asignar un cierto porcentaje de esas tarifas a espectáculos nocturnos. Realmente es sorprendente lo poco que los medios parecen saber cómo funcionan los medios de comunicación. Simplemente no hay una oportunidad de bola de nieve en el infierno de que sea casi preciso. Incluso eso, eso es todo lo que necesitas saber. ¿De repente está perdiendo $ 40 millones al año? Te diré, los primeros 10 años que hice el programa, afirmaron que no estábamos ganando dinero, y tuvimos cinco veces más espectadores en ABC que ahora. ¿Quién sabe lo que es verdad? Todo lo que sé es que siguen pagándonos, y eso es todo lo que necesitas saber.

¿Qué pasa con la narración de que la televisión nocturna está muerta?

La televisión de la red está disminuyendo. No hay duda sobre eso. Pero más personas están viendo televisión nocturna que nunca antes, e incluyo a Johnny Carson en eso. La gente puede encontrar eso impactante. Cuando Carson estaba en su apogeo, estaba obteniendo alrededor de 9 millones de espectadores por noche. Eso es enorme. Por supuesto, los shows de liderazgo obtuvieron 30 y 40 millones, lo que fue una gran parte de eso. Pero la gente todavía está mirando a altas horas de la noche, solo en diferentes lugares. Nuestros monólogos obtienen entre 2 y 5 millones de visitas, a veces más, todas las noches. Seth Meyers obtiene 2 millones solo en YouTube. Ni siquiera estamos hablando de Instagram u otras plataformas. «The Daily Show» – Jon Stewart un lunes por la noche obtendrá 5 millones de visitas. Luego agrega las clasificaciones de TV. Entonces, la idea de que la noche está muerta es simplemente falsa. La gente simplemente no lo está viendo en la televisión en la red en los números que solían, o viven, para el caso. Por lo tanto, el modelo publicitario puede estar muriendo, pero la televisión nocturna es todo lo contrario. Si observa los números de transmisión: ¿cuántos espectáculos de transmisión obtienen 10 millones de visitas a la semana? ¿Veinte millones? Muy pocos. Creo que si realmente miras cómo las personas están viendo estos programas, y los números, está justo ahí arriba con los mejores programas en Netflix y Hulu. Sin embargo, en los medios, pensaría que este es un cadáver podrido, lo que ciertamente no es. Simplemente no se suma. Es una gran historia para la prensa, pero simplemente no es cierto.

¿Por qué la gente debería votar por Stephen Colbert en el Emmys?

No es solo un hombre dulce. Es muy moral, es una persona muy ética. Él es la sal de la tierra. Es una persona humilde y una persona extremadamente inteligente. Espero que lo que haga a continuación sea aún más poderoso de lo que había estado haciendo. Y creo que eso es muy posible.

Tienes una historia no contada de Matt Damon. ¿Puedes compartirlo?

Matt Damon terminó en mi casa una noche para cenar. Hice costillas de cerdo. Llegó tarde, tenía mucha hambre y comenzó a comer rápido. Comenzó a ahogarse en una costilla de cerdo. Estuvo atrapado en su garganta durante aproximadamente una hora y media. Su hermano estaba allí. Le dije: «Tenemos que llevarlo al hospital», porque si él muere en mi casa, voy a prisión por el resto de mi vida. Nunca podré explicar esto como algo más que un asesinato. Hicimos muchos YouTube y finalmente concluimos que comer pequeños trozos de pan era la forma de hacer que esa costilla se abriera paso en su estómago, y el pan lo salvó. Probamos el Heimlich muchas veces. Estaba demasiado lejos.

¿Alguna idea final sobre el clima político actual y Trump?

Lo vi [Trump] Conseguir en el evento de la WWE la otra noche, y realmente me animó. Como, ¿sabes qué? Si Trump se abuchean en la lucha libre, Estados Unidos está empezando a ponerse al día.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.