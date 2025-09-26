Jimmy Kimmel agradece a Trump por las clasificaciones récord después de la suspensión

Julia Louis-Dreyfus apareció «Jimmy Kimmel En vivo ”y trajo un invitado sorpresa: un cachorro.

«Pensé, ha sido tan loco esta semana la semana pasada, que estar con un cachorro podría hacerte algo bueno», dijo Louis-Dreyfus, haciendo referencia a la breve suspensión de Kimmel por ABC después de la presión de la FCC con respecto a los comentarios que hizo sobre el asesinato de Charlie Kirk.

La estrella «Veep» y «Seinfeld» con la mano Kimmel el perroLlamado Ethel, y dijo: «En particular, quería venir porque es una gran fanática de la Primera Enmienda».

Muchos vieron la suspensión de Kimmel como un ejemplo del ABC propiedad de Disney inclinando la rodilla a Donald Trump, quien durante mucho tiempo ha pedido la cancelación de los programas nocturnos que lo han sido crítico con él. Después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, sugirió en un podcast que la comisión podría extraer la licencia de los emisores que no «sirven al interés público», los grupos de medios Nexstar y Sinclair anunciaron que no emitirían «Jimmy Kimmel Live» debido a sus comentarios sobre Kirk. ABC rápidamente siguió su ejemplo, enviando al anfitrión nocturno durante casi una semana.

Kimmel regresó el martes y entregó un monólogo Eso enfatizó la importancia de la libertad de expresión y respetó a Erika Kirk, cuyos comentarios en el funeral de su esposo «Touched [Kimmel] profundamente.»

A pesar de no transmitirse en 60 ciudades estadounidenses, el regreso de Kimmel al aire anotó 6.3 millones de espectadoresMarcando el episodio regular más visto en la historia de «Jimmy Kimmel Live» (excluyendo episodios especiales del domingo). La transmisión representó un aumento del 343% con respecto al promedio de 1.4 millones de espectadores de la temporada anterior. El monólogo del martes por la noche de Kimmel actualmente cuenta con más de 21 millones de visitas en YouTube.

Durante su Monólogo del juevesKimmel agradeció a Trump por las altas calificaciones. «No podríamos haberlo hecho sin usted, señor presidente», dijo.