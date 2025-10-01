Jimmy Fallon planea evitar la política en ‘The Tonight Show’

Jimmy Fallon planes para mantener «The Tonight Show«Fuera de la política.

Durante una entrevista reciente con CNBC «Graznate en la calle,«El líder nocturno dijo que su programa» nunca ha sido realmente político «, y planea mantenerlo así.

«Golpeamos a ambos lados por igual, y tratamos de hacer reír a todos, y esa es la forma en que funciona nuestro programa», dijo Fallon. «Nuestros monólogos son los mismos que hemos estado haciendo desde que Johnny Carson estaba presentando ‘The Tonight Show’. Entonces, realmente, mantengo la cabeza baja y me aseguro de que los chistes sean divertidos «.

«Tengo grandes escritores», agregó. «Y solo estamos tratando de hacer el mejor espectáculo que podamos y entretener a todos».

La discusión que rodea la política en la televisión nocturna ha consumido la industria desde entonces Jimmy Kimmel fue temporalmente se quitó el aire por su comentario sobre el Muerte del activista conservador Charlie Kirk.

ABC, que ha sido sede de Kimmel durante 24 temporadas, dejado de lado «¡Jimmy Kimmel Live!» Después de que Nexstar Media y Sinclair, dos principales propietarios de la estación de televisión estadounidense, prometieron evitar el programa nocturno después de que Kimmel dijo en su monólogo del 15 de septiembre que la «pandilla de maga» estaba tratando de desarrollar un impulso político del asesinato de Kirk.

Los anuncios llegaron poco después del presidente de la FCC Brendan Carr parecía sugerir Esa emisora ​​debe tomar medidas contra Kimmel por sus comentarios sobre Kirk. Dijo en el podcast de Benny Johnson: «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá un trabajo adicional para la FCC por delante».

ABC puso a Kimmel de vuelta al aire el 22 de septiembre y Nexstar y Sinclair lo hizo los mismos días después. Después del regreso de Kimmel, Donald Trump tomar a Verdad social para sonar En el espectáculo nocturno.

«¿Por qué querrían volver a alguien que lo haga mal, que no sea divertido y que ponga en peligro la red al jugar 99% de basura demócrata positiva», escribió. «Él es otro brazo de la DNC y, que yo sepa, esa sería una importante contribución ilegal de la campaña. Creo que vamos a probar ABC sobre esto. Veamos cómo lo hacemos. La última vez que los detuve, me dieron $ 16 millones.