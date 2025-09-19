Jimmy Fallon espera que Kimmel regrese en medio de temores de ser censurado por Trump

Jimmy Fallon está en Jimmy Kimmelesquina.

Durante su monólogo en el episodio del 18 de septiembre de «»The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon«Fallon comenzó llegando al grano:» La gran historia es que Jimmy Kimmel fue suspendido por ABC Después de la presión de la FCC, dejando a todos pensando, WTF «.

Después de bromear que se despertó con los mensajes de texto de su padre, quien pensó su El espectáculo fue cancelado, Fallon mostró su apoyo a Kimmel.

«Para ser honestos con todos ustedes, no sé qué está pasando, y nadie lo hace. Pero sí conozco a Jimmy Kimmel, y es un tipo decente, divertido y amoroso, y espero que regrese», dijo Fallon. «A mucha gente le preocupa que no sigamos diciendo lo que queremos decir, o que seremos censurados, pero voy a cubrir el viaje del presidente al Reino Unido, tal como lo haría normalmente».

Con eso, se despotricó sobre Trump, pero cada comentario negativo fue reemplazado por una voz en off que se reunió con el presidente. Por ejemplo, cuando Fallon comenzó a hablar sobre el cabello de Trump, se escuchó una voz en off que decía que «se veía mejor que Conrad de ‘The Summer Me volví bonita'». Al mencionar a Jeffrey Epstein, la voz en off reemplazó a «Epstein» con «Goldblum». Después de que terminó ese boceto, volvió a burlarse de Trump sin una voz en off.

El primer invitado de la noche fue Jude Law, a quien se le preguntó sobre cómo sus roles han predicho el futuro en el pasado. Law respondió: «Si hay alguna verdad en eso, espero predecir que estás al aire mañana por la noche, la noche después de eso y todas las otras buenas personas que presentan estos programas de televisión».

El miércoles, ABC sacó a «Jimmy Kimmel Live» del aire indefinidamente, debido a los comentarios hechos por Kimmel sobre la persona que asesinó a Charlie Kirk. Después de que se anunció la decisión, el presidente Donald Trump implicaba que el espectáculo nocturno de Fallon fue También en peligro.

«Grandes noticias para Estados Unidos: las calificaciones desafiaron a Jimmy Kimmel Show se cancelan», escribió Trump en Truth Social Wednesday (a pesar del hecho de que el programa no ha sido cancelado). «Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que había que hacer. Kimmel tiene cero talento, y peores calificaciones que incluso Colbert, si es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos perdedores totales, en noticias falsas NBC. Sus calificaciones también son terribles. ¡Hazlo NBC! Presidente DJT»

Esta semana no fue la primera vez que Trump llamó a Fallon; En una serie de puestos sociales de la verdad en julio, el presidente negó que tuviera la culpa del final de «The Late Show», y dijo que «The Tonight Show» y «Jimmy Kimmel Live!» están en el bloque de corte.

«El siguiente será un Jimmy Kimmel aún menos talentoso, y luego, un Jimmy Fallon, débil y muy inseguro», escribió en ese momento. «La única pregunta real es, ¿quién irá primero? Show Biz and Television es un negocio muy simple. Si obtienes calificaciones, puedes decir o hacer cualquier cosa. Si no lo haces, siempre te conviertes en una víctima. Colbert se convirtió en una víctima para sí mismo, los otros dos seguirán».

Seth Meyers, Stephen Colbert y Jon Stewart Todos también se enfrentaron a Trump y la FCC durante el miércoles por la noche.