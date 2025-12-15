Jimmy Butler valida la etiqueta de ‘pago excesivo’ mientras los Warriors siguen perdiendo

Al veterano Jimmy Butler III se le deben 54,1 millones de dólares guerreros del estado dorado esta temporada, y otros $56,8 millones en 2026-27. Sin embargo, es evidente que los Warriors no están obteniendo retorno de su inversión.

Butler ha promediado 14,0 puntos, 6,5 rebotes y 7,0 asistencias con un 41% de tiros en diciembre, producción que no justifica su alto precio. Durante la derrota del domingo por 136-131 ante el Trailblazers de PortlandButler disparó 3 de 16 y perdió tres pérdidas.

Los fanáticos de los Warriors en las redes sociales han calificado a Butler como uno de los jugadores más “sobrepagados” de la liga, una afirmación que cada vez es más difícil de discutir.

Jimmy Butler silenciosamente uno de los jugadores mejor pagados de la liga.

“Nadie habla de cómo palanqueta mayordomo Está absolutamente estafando a los guerreros. Está absolutamente cocinado”, escribió un fan sobre Butler, de 36 años.

Otro fanático sintió que Butler no había hecho lo suficiente para llamarse a sí mismo el «Robin» del «Batman» de Steph Curry con su mediocre producción esta temporada.

«Palanqueta Mayordomo Se hacía llamar Robin porque Steph Curry Batman, pero en realidad es Robin a 60 millones de los guerreros”.

Jimmy Butler pagado en exceso

El salario de Buter de 54,1 millones de dólares le convierte en el quinto jugador mejor pagado en la NBA esta temporada, sólo detrás de un cuarteto de ex MVP: su compañero Stephen Curry, Joel Embiid, Nikola Jokic y Kevin Durant. Si bien Embiid aún tiene que encontrar su encanto en medio de sus problemas de lesiones, la producción de Butler no se acerca a la de las otras tres estrellas.

A Golden State le resultará muy difícil mover el contrato de Butler antes de la fecha límite de cambios del 5 de febrero, especialmente porque hay sin opción de equipo en el último año de su contrato en 2026-27. Tampoco ayuda que Butler tenga una notoria reputación de pelearse con equipos, dadas sus salidas pasadas con el Calor de MiamiMinnesota Timberwolves y Chicago Bulls.

La directiva de los Warriors probablemente se arrepienta del alto precio que pagó para adquirir a Butler del Heat en la fecha límite de cambios del año pasado, sin mencionar firmarlo con un extensión de dos años y $121 millones después de su llegada de Miami. Además de su decepcionante producción, Butler ha luchado por mantenerse saludable, habiéndose perdido ya cuatro partidos esta temporada.

¿Impedir el crecimiento de Kuminga?

Algunos analistas también han citado a Jimmy Butler III como la razón principal de la incapacidad de Jonathan Kuminga para hacerse un papel en la unidad titular de Golden State, dado que ambos no son tiradores y comparten habilidades similares con sus cortes.

De hecho, el entrenador en jefe de los Warriors Steve Kerr lo admitió después de que los Warriors perdieran ante los Timberwolves en los playoffs de la temporada pasada. Esta temporada, Kuminga se ha salido por completo de la rotación y ha recibido su tercer gol consecutivo. DNP saludable el domingo.

Después de la derrota del domingo, Kerr expresó su preocupación sobre cuánto ha retrocedido el juego de Butler desde la temporada pasada.

«Pensé que hicimos un mejor trabajo el año pasado al ponernos en posición de atacar y crear tiros para la gente», dijo Kerr sobre Butler, según Kenzo Fukuda de ClutchPoints. «Necesitamos volver a ese tipo de control del juego en el que vamos hacia él en la mitad de la cancha, especialmente cuando Steph está fuera».

Kerr añadió que necesitaba poner a Butler en mejores posiciones para tener éxito.

«Tengo que encontrar una manera de meterlo más en el ritmo del juego».