Jimmy Butler de los Warriors hace un gran anuncio antes de la nueva temporada

Estado de oro Guerreros La estrella Jimmy Butler III formará parte del avance de la acción en vivo de «Battlefield 6», el próximo videojuego Electronic Arts.

«Puse al equipo sobre mi espalda. Y un cohete en mi hombro. Vea el trailer de acción en vivo de @Battlefield protagonizada por mí este domingo», escribió Butler en Instagram.

«No hablo basura. Lo saco», dice Butler en el video teaser.

El trailer, como se ve a continuación, cayó oficialmente el domingo 28 de septiembre, con Butler, el actor Zac Efron, la estrella de UFC Paddy Pimblett y el cantante de country Morgan Wallen.

El tirador en primera persona se lanzará oficialmente el 10 de octubre.

Primer año completo con guerreros

Las actividades fuera de la cancha de Butler no han amortiguado su entusiasmo por la próxima temporada de la NBA, su primera campaña completa con los Warriors después de unirse a la franquicia durante la fecha límite de intercambio de la NBA de 2025 en febrero. La temporada pasada, los Warriors fueron 23-8 con Butler, Stephen Curry y Draymond Green en la alineación y, sin embargo, no pudo avanzar más allá de la segunda ronda de los playoffs después de que Curry cayó con una tensión en los isquiotibiales.

Con todo un campo de entrenamiento y pretemporada, Butler cree que los Warriors pueden continuar construyendo su química y desafío para el título de la NBA en 2026.

«Puedo hacer esto desde el primer día», dijo Butler a los periodistas el lunes, expresando emoción por la nueva temporada, a través del área de NBC Sports Bay.

«Estar con los muchachos desde el primer día y hacer lo que comenzamos a hacer desde el principio. Estoy muy publicitado y estoy muy emocionado. Tengo que entrenar con mis muchachos este verano y hablar con todos los chicos. Veo lo que han estado haciendo y cómo han estado funcionando. Me alegra estar aquí desde este día de medios».

¿Volver al nivel All-NBA?

Butler ayudó al Miami Heat a llegar a dos finales de la NBA en 2020 y 2023, pero dejó la franquicia en términos malos, y muchos cuestionaron su compromiso de ganar. Gran parte de esa narración se hizo girando de la noción de que Butler no toma en serio la temporada regular. Durante su período de seis años en Miami, Butler nunca alcanzó el umbral de 65 juegos, apareciendo en menos de 60 juegos en cuatro temporadas separadas.

Curry, por ejemplo, está decidido a ayudar a Butler a reparar su imagen y volver a un nivel All-NBA y All-Star con los Warriors.

«Creo que primero lo ayuda solo como un ser humano, como jugador, tener algo que él sabe, una situación que sabe en función de cómo terminó el año pasado y cómo hacemos las cosas, qué podemos ayudar, continuar ayudándonos a hacer en un alto nivel, pero luego tener esa claridad en el que podemos tener las conversaciones que estábamos teniendo en un corto tramo después del comercio el año pasado», dijo Curry, dijo Butler.

«Y la forma en que terminamos de tocar, o nuestro récord hacia el final del año, fue divertido para todos nosotros».

A pesar de terminar la temporada 2024-25 con una nota alta, los Warriors no son vistos como contendientes por el título de la NBA por los propietarios. Según ESPNBET, Jimmy Butler y Co. poseen las 11ª probabilidades más claras de ganar el campeonato, y las séptimas probabilidades más claras de representar la Conferencia Oeste en las Finales de la NBA de 2026.