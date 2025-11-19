Jimly revela nueva propuesta de reforma policial que genera curiosidad, ¿qué es?

Jacarta – Comisión de Aceleración Reforma policia nacional acomodar diversas aportaciones sobre la posición institucional de la Policía Nacional, incluidas las propuestas para la ubicación de la Policía Nacional a continuación Ministerio Seguridad, similar a la estructura del TNI dependiente del Ministerio de Defensa.

Así lo reveló el presidente de la Comisión Nacional de Aceleración de la Reforma de la Policía, Jimly Asshiddiqie. Esta idea surgió porque hasta ahora la Policía Nacional ha sido independiente después de la separación del TNI, mientras que el TNI tiene como supervisor al Ministerio de Defensa.

«Bueno, en el pasado, debido a la separación del TNI, no existían, porque en la constitución había un Ministerio de Defensa. No había policía. Entonces surgió la idea de si creamos un Ministerio de Seguridad, una idea», dijo, el miércoles 19 de noviembre de 2025.



Comisión Nacional de Aceleración de la Reforma de la Policía

Además de la propuesta del Ministerio de Seguridad, Jimly dijo que hay otras sugerencias, a saber, fortalecer la Comisión Nacional de Policía (Kompolnas) para que desempeñe un papel como el Ministerio de Defensa para el TNI. En este esquema, Kompolnas tiene una función de supervisión y puede proponer directamente el reclutamiento al Presidente sin tener que pasar por la RPD.

«Pero hay otra idea, ¿qué pasa si fortalecemos a Kompolnas para asuntos como el Ministerio de Defensa? Entonces, para el reclutamiento en la RPD no hay necesidad de aprobación de la RPD. El presidente es directamente quien propone a Kompolnas. Kompolnas se fortalece, esa es la función de supervisión», dijo.

Sin embargo, según Jimly, en varias sugerencias también se indicaba que la coordinación de la policía podría dividirse en varios ministerios, por ejemplo, asuntos jurídicos en el Ministerio de Derecho y asuntos administrativos en el Ministerio del Interior.

«Hay otras sugerencias, por favor compártanlas. «Para la aplicación de la ley, la coordinación es con el Ministro de Justicia, la coordinación con el Ministro del Interior es una alternativa. Está bien, lo discutiremos más tarde. Tengan paciencia», dijo.

Jimly enfatizó que la gente a menudo malinterpreta el término «bajo» en la estructura institucional del estado. Según él, hay que distinguir entre subordinación y coordinación, porque todas las instituciones dependen directamente del Presidente.

«El TNI no está subordinado al Ministro de Defensa. El Comandante del TNI está directamente bajo el Comandante Supremo, pero coordina con el Ministerio de Defensa en cuestiones presupuestarias, cuestiones de reclutamiento, por ejemplo», dijo.

El concepto de que la Policía Nacional depende del Ministerio de Seguridad fue transmitido por el crítico político Faizal Assegaf y varios oficiales retirados de la ABRI durante una audiencia con la Comisión de Aceleración de la Reforma de la Policía Nacional.