¡Jimly es franco! Esta es la razón por la que Roy Suryo Cs se negó a asistir e hizo que Refly Harun se marchara.

Jacarta – Presidente de la Comisión de Aceleración Reforma policia nacionalJimly Asshiddiqie, alzó la voz ante la polémica por el rechazo a la presencia de Expertos en Telemática Roy Suryoel experto forense digital Rismon Hasiholan Sianipar y el dr. Tifauziah Tyassuma (Dra. Tifa) en audiencia que se llevará a cabo en STIK-PTIK, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Jimly enfatizó que desde el inicio la reunión no fue una invitación, sino una solicitud de audiencia presentada por un Perito en Derecho Constitucional Refly Harun a la Comisión Nacional de Aceleración de la Reforma de la Policía.

«Así que hay una carta. Bueno, sobre la base de esa carta de solicitud nos unimos a este foro para celebrar una reunión de audiencia», dijo.

Experto en derecho constitucional Refly Harun (centro)

Jimly explicó que la lista de nombres de participantes presentada inicialmente cambió luego de ser confirmada. En la lista que llegó más tarde, los nombres Roy Suryo, Rismon y dr. Tifa, de los cuales los tres son sospechar Caso del presunto diploma falso del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo.

Fue este cambio el que hizo que la Comisión Nacional de Aceleración de la Reforma de la Policía decidiera no aceptar su presencia, lo que finalmente llevó a Refly Harun y varias otras figuras a retirarse.

«Aparentemente, después de ser confirmado en la lista de nombres ayer, hay nombres con estatus sospechoso. Bueno, anoche tuvimos una reunión de zoom, ¿qué tal?», dijo.

«Así que la conclusión es que no debemos aceptar a aquellos con estatus de sospechosos, ¿y qué? Para que seamos justos, esta es una institución oficial, reunida en PTIK, en la parte de atrás también había una Unidad de Investigación Criminal sentada allí que también participaba», dijo.

Jimly enfatizó que la Comisión Nacional de Aceleración de la Reforma de la Policía no es un foro para manejar casos, sino más bien un foro para formular conceptos para mejorar la institución de la Policía Nacional.

«Estos casos pueden presentarse, pero no los manejamos. Por lo tanto, los casos se utilizan como evidencia para ofrecer políticas de reforma futuras. Por lo tanto, no estamos manejando casos», dijo.

Sin embargo, Jimly dijo que había invitado a Refly a dar su opinión sobre el caso del diploma falso, pero sin presentar al sospechoso directamente.

«Simplemente transmitan sus aspiraciones lo más alto que puedan, nosotros los escucharemos. No hay necesidad de dudar, no hay necesidad de tener miedo, simplemente hable lo más alto que pueda, gritar está bien. Hable sobre cómo mejorar la policía con los casos de diplomas falsos, está bien, por favor. Pero la persona no tiene que estar presente, se lo diré», dijo.