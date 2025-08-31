Jim Jarmusch responde a la reacción violenta de Mubi sobre los inversores, los lazos militares israelíes

Jim Jarmusch ha agregado su voz a la creciente reacción contra Mubi después de que el distribuidor Arthouse enfrentó a un inversor con estrechos vínculos con el ejército israelí a principios de este año. Mubi coprodujo la última película del director «Father Mother Sister Brother», que se estrena el domingo en Festival de Cine de Venecia.

Las críticas hacia Mubi han estado aumentando desde que la compañía anunció una inversión de $ 100 millones de Sequoia, una película de capital de riesgo con sede en Silicon Valley que también invirtió en una startup tecnológica que fue fundada por las unidades de inteligencia israelíes en respuesta a los ataques terroristas del 7 de octubre. Varios artistas firmaron una letra abierta que instó a una letra abierta a no recordar solo su relación con SECTOIA Capital, sino que los condimentos de la compañía se describen a través de lo que describe a Mubi, ya que se describe a Mubi, ya que se describe a Mubi, ya que se describe a Mubi, ya que se describe a Mubi, ya que se describe a Mubi. Proporcionamiento «.

«Mi relación con Mubi comenzó mucho antes de eso, y fueron fantásticos para trabajar en la película. Estaba decepcionado y desconcertado por esta relación [with Israel]. Si desea discutirlo, debe dirigirse a Mubi. No soy el portavoz «, dijo durante la conferencia de prensa oficial de la película.» Sí, me preocupaba. También tengo un acuerdo de distribución con Mubi para [some films] que firmé antes de este acuerdo [with Israel]. »

A nivel personal, continuó: «Soy un cineasta independiente y he tomado dinero de varias fuentes para financiar mis películas. Todo el dinero corporativo está sucio. Si comienzas a analizar cada una de estas compañías de cine y sus estructuras financieras, vas a encontrar mucha suciedad. Puedes evitarlo y no hacer películas en absoluto. Pero las películas son lo que me gusta decir. a nosotros.»

Indya Moore, una de las estrellas de la película, también agregó su voz sobre el tema. «La gente está tratando de descubrir cómo trabajar en una capacidad ética y no habilitadora», dijo. «Creo que el tipo de diligencia debida que las personas intentan hacer es un proceso de desarrollo».

En la actualidad, en la actualidad, en forma de tríptico, «Padre Madre Hermana Hermana» es una antología sobre las relaciones entre los hijos adultos y sus padres. La película, que se estrenó en la competencia el domingo por la noche, presenta a Vicky Krieps, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Indya Moore y Luka Sabbat, quienes se unieron a Blanchett en el Dais. Conductor de Adamquien también protagoniza la película, se saltó la conferencia de prensa del domingo por la tarde.

En cuanto a cada capítulo, «Padre» sigue a los hermanos Jeff y Emily (Driver y Bialik) que controlan a su padre hermético (Tom Waits) en la zona rural de Nueva Jersey; «Madre» se centra en las hermanas Lilith y Timothea (Krieps y Blanchett) mientras se reúnen con su madre novelista guardada (Rampling) en Dublín; Mientras que «Hermano hermano» sigue a los gemelos Skye y Billy (Moore y Sabbat) mientras regresan a su departamento de París para dirigirse a una tragedia familiar. Jarmusch, vistiendo gafas de sol oscuras, compartió la razón única para elegir cada ciudad destacada en la película.

«Dublín fue importante porque el personaje de Charolette es escritor, e Irlanda es muy acogedora. Los escritores no juegan impuestos. Celebran a los escritores». Mientras tanto, «París es mi tipo de segundo lugar en mi vida que amo tanto. Es muy cercano para mí», compartió.

Tenía una respuesta menos romántica para el motivo detrás de disparar en el estado de jardín.

«Jersey era una pregunta sindical. Tuve que encontrar la ubicación dentro de las 30 millas de la ciudad de Nueva York para las reglas de la Unión, o mi presupuesto explotaría», dijo. «Esto estaba a 29.5 millas de Nueva York».

Una pregunta recurrente en la conferencia de prensa fue dónde se le ocurrió a Jarmusch la idea de «Hermano Hermana Madre Padre».

«Realmente no sé de dónde vino. «Escribí esto en tres semanas. Se mantuvo bastante cerca de mi visión original».