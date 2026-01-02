Jim Harbaugh explica el plan de los Chargers

Getty

El Broncos de Denver están recibiendo una gran sorpresa en la Semana 18 por parte de un rival familiar de la AFC Oeste: Cargadores de Los Ángeles El entrenador en jefe Jim Harbaugh explicó el razonamiento detrás de por qué Justin Herbert y otros titulares clave no jugarán el domingo en Denver, una medida que el entrenador enmarcó como una decisión que prioriza la salud con los playoffs acercándose.

El momento es lo que hace que sea una historia de los Broncos, no sólo una nota de los Chargers. El enfrentamiento está programado para el domingo 4 de enero de 2026 a las 4:25 pm ET en Empower Field en Mile High. y Denver tiene mucho en juego.

Mensaje de Jim Harbaugh: «Salud y victoria. Eso es todo».

Harbaugh fue directo sobre por qué Herbert está siendo «retirado», diciendo que los Chargers están dejando afuera a jugadores con «la mayor cantidad de moretones» que «necesitan mayor curación», y nombró a Herbert como el ejemplo obvio.

El sitio oficial de los Chargers agregó contexto clave: Herbert ha estado jugando con una fractura en la mano izquierda durante el último mes, lo que ayuda a explicar por qué la organización está optando por la precaución en la final.

Harbaugh también insistió en que la decisión no se trata de intentar manipular los enfrentamientos, sino simplemente de llegar a la postemporada lo más saludable posible.

Lo que está en juego en la Semana 18 de los Broncos ahora es más claro

Desde la perspectiva de Denver, Herbert sentado cambia la sensación del juego, pero no cambia la urgencia.

Denver se asegura el puesto número 1 de la AFC y la ventaja de local con una victoria sobre los Chargers.

Así que la configuración es simple: los Broncos tienen un objetivo claro, mientras que los Chargers se acercan a la Semana 18 con la protección de postemporada en mente.

Quién comienza para los Chargers (y qué podría significar)

Lo que hace que esta decisión sea especialmente notable es cómo la describió Harbaugh: no como un “día de descanso”, sino como una llamada de clasificación para los jugadores que recibieron el mayor castigo. Esa redacción naturalmente plantea la pregunta que los fanáticos de los Broncos ya se están haciendo: ¿qué tan cerca del 100% está Herbert en este momento y qué parte de la ofensiva de final de temporada se ha construido en torno al manejo del dolor y la limitación del riesgo? Harbaugh no ofreció un diagnóstico específico en el podio, pero el comentario «más curativo» es revelador.

Para Denver, la conclusión práctica es la siguiente: los Broncos no pueden tratar el domingo como un paseo fácil sólo porque cambia el nombre del mariscal de campo. En todo caso, a menudo significa un guión simplificado y agresivo desde el principio (carreras, tiros rápidos y movimientos del mariscal de campo diseñados para evitar errores y tomar ventaja) y eso puede crear un tipo diferente de presión sobre el equipo local.

Con Herbert fuera, dijo Harbaugh Lance Trey comenzará, y DJ Uiagalelei actuará como suplente después de ser elevado del equipo de práctica.

Harbaugh también le dio a Lance un respaldo bastante fuerte, elogiando su preparación y señalando específicamente su capacidad para lanzar fuera de los números con toque y precisión, junto con su atletismo.

Para Denver, ese es el pivote de exploración: Lance aporta un estilo diferente al de Herbert, y eso puede cambiar la forma en que los Broncos defienden las primeras oportunidades, las situaciones complicadas y las jugadas «fuera de calendario».

Detalles clave que los fanáticos de los Broncos deben seguir

Herbert no jugará y no se vestirá, según los Chargers.



Lanza comienza; La calidad es QB2.



Harbaugh dice que la decisión se trata de “salud y victoria”, no de manipulación del enfrentamiento.



Denver puede hacerse con el puesto número 1 de la AFC con una victoria.

¿Qué pasa después?

Harbaugh también insinuó que Herbert podría no ser el único titular descartado, diciendo que se tomarán otras decisiones a medida que avance la semana.

Eso prepara la verdadera “próxima actualización” para los fanáticos de los Broncos: ¿les darán los Broncos a sus titulares un juego completo de trabajo contra un equipo agotado de los Chargers? ¿O los Broncos también comenzarán a priorizar su propia salud?