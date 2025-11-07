Jim Gaffigan recibirá el premio inaugural Comedy Vanguard de Variety

variedad y la Festival de Comedia de Nueva Yorkel festival anual de comedia más grande y de mayor duración en los Estados Unidos, anunció que el comediante y actor Jim Gaffigan recibirá el premio inaugural Comedy Vanguard Award de Variety presentado por el Festival de Comedia de Nueva York. El premio se entregará durante la 21ª edición del Festival de Comedia de Nueva York el domingo 9 de noviembre en el Upright Citizens Brigade Theatre luego de una conversación centrada en su carrera con Gaffigan moderada por el reportero de Variety Ethan Shanfeld. El Festival de Comedia de Nueva York se celebrará del 7 al 16 de noviembre.

Este premio inaugural reconoce las contribuciones pioneras de Gaffigan a la comedia y los hitos notables de su carrera. También lo honra como una inspiración para la comunidad del entretenimiento y un generoso partidario de sus pares en la comedia. Gaffigan será parte del evento anual Stand Up for Heroes and Cool Comedy • Hot Cuisine, un evento a beneficio de la Scleroderma Research Foundation durante el festival de este año.

Gaffigan es un comediante, actor, escritor y productor ganador de un premio Emmy y ocho veces nominado al Grammy. Protagonizó la serie semiautobiográfica «The Jim Gaffigan Show», protagonizó películas como «Unfrosted», «Chappaquiddick», «Hotel Transylvania» y «Linoleum», y fue autor de los libros más vendidos del New York Times «Dad Is Fat» y «Food: A Love Story». Gaffigan ha presentado 11 especiales de stand-up aclamados, incluido el más reciente, “The Skinny”, que fue el primer especial de stand-up original para Hulu. Actualmente se encuentra de gira con su espectáculo de stand-up Everything Is Wonderful.

«Jim Gaffigan nos ha hecho reír desde el comienzo de su carrera y he tenido el placer de verlo convertirse en una de las voces más respetadas y queridas de la comedia actual», dijo Caroline Hirsch, fundadora y propietaria del New York Comedy Festival. «Su originalidad, coherencia y brillantez en el escenario lo convierten en el destinatario perfecto de este primer Premio Comedy Vanguard. Nadie lo merece más, y Jim realmente representa el espíritu de innovación y excelencia que celebra este honor».

Además, Variety y NYCF organizarán un panel dinámico “El negocio de la comedia” que reunirá voces de toda la industria para explorar el panorama en evolución de la comedia. La conversación contará con un ejecutivo creativo que dará forma al contenido, un ejecutivo de negocios que impulsará acuerdos y estrategias, un comediante que ofrecerá la perspectiva de un artista desde el escenario y posiblemente otros. Juntos, analizarán cómo se desarrolla, financia, distribuye y consume la comedia en el mercado actual, mientras reflexionan sobre hacia dónde se dirige la industria a continuación. Moderado por Shanfeld, el panel contará con Hirsch, fundador y productor de NYCF; Lilly Burns, productora de “Search Party” y “Emily in Paris”; El comediante nominado al Emmy Jeff Ross, ampliamente conocido como el «Roastmaster General» por sus icónicos Comedy Central Roasts, incluido «The Roast of Tom Brady» de Netflix, que obtuvo más de mil millones de minutos de visualización, y quien viene de su espectáculo unipersonal aclamado por la crítica en Broadway «Take A Banana For The Ride», y el ejecutivo de talentos del Festival de Comedia de Nueva York, Louis Faranda.

Los aspectos más destacados previamente anunciados en NYCF incluyen: una proyección de “St. Denis Medical”, T”he Basement Yard”, Hannah Berner, Michael Blackson, Louis CK, Margaret Cho, “Comics To Watch”, Alex Edelman, Chris Fleming, Chris Gethard, John Goblikon, Patti Harrison, Pete Holmes, Morgan Jay, Ismo, Ryan Long, Jaye McBride, los stand-ups más divertidos de Nueva York presentados por Threads, Nurse John, Maddy Smith, Yohay Sponder, “Strangers With Candy” con Stephen Colbert, Paul Dinello y Amy Sedaris, Ricky Velez, Trevor Wallace y más.

Fundado por Hirsch en 2004, el festival reúne a algunos de los nombres más importantes de la comedia y el stand-up, presentando más de 100 espectáculos durante diez días en los cinco condados. Con más de 200 comediantes de primer nivel de todo el mundo, el festival ocupa lugares emblemáticos como el Carnegie Hall, el Beacon Theatre, el Madison Square Garden y el Town Hall, consolidando el estatus de la ciudad de Nueva York como la capital mundial de la comedia.

El NYCF 2025 es posible gracias a sus socios Bread Financial, Threads, Hard Rock Hotel New York, ABC7, iHeart Radio, NBC Peacock, NYC Media & Entertainment, NYC Tourism + Conventions, Founded in NYC, New York Magazine, New York Post, Vulture y The Wall Street Journal. Para boletos, programación completa y más información, visite nycomedyfestival.com y seguir adelante Facebook, Instagram, Trapos y incógnita usando #makeNYlaugh