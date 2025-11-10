Jim Carrey y Taylor Momsen se reencuentran 25 años después de ‘El Grinch’

Taylor Momsen cantó grandes alabanzas a Jim Carrey después de reunirse por primera vez en 25 años en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll el sábado.

Al reencontrarse con ella”Cómo el Grinch se robó la Navidad” coprotagonista, dijo el músico. Gente cómo ver la ética de trabajo de Carrey como actriz infantil la inspiró a una edad temprana.

“Me encanta que haya sido tan protector conmigo”, dijo. «Siempre fue muy amable. Y toda la experiencia de filmar ‘Grinch’ y conocerlo tan bien, incluso con todo el maquillaje, fue simplemente maravillosa».

Continuó: «Como joven, ver a un artista trabajar y tomar su oficio tan en serio, eso dejó un impacto realmente poderoso y duradero en mí ahora como adulta. Y estoy emocionada de poder decírselo como adulta».

Mientras posaban juntos en la alfombra roja, Carrey dijo a los periodistas«No nos hemos visto desde ‘El Grinch'».

Momsen continuó con: «Sí, han pasado 25 años. Esto es una locura».

Momsen tenía cinco años cuando interpretó el papel de Cindy-Lou Who. Actuó junto a Carrey, quien interpretó al personaje titular y gruñón del Dr. Seuss que odiaba la Navidad.

Más allá de «Cómo el Grinch robó la Navidad», el papel actoral más destacado de Momsen fue el de Jenny Humphry en «Gossip Girl». Sus otros créditos actorales también incluyen “Spy Kids 2: La isla de los sueños perdidos”, “Underdog” y “Paranoid Park”.

En 2010, la actriz dejó la actuación para centrarse en su carrera musical como cantante principal de la banda de rock «Pretty Reckless».