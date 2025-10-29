Jim Carrey y Janelle Monae entre las estrellas que abordan la ceremonia del Rock Hall

La alineación para la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll en Los Ángeles el 8 de noviembre está empezando a verse casi repleta, con 17 artistas o presentadores más agregados oficialmente el martes a la lista de celebridades que participan en las inducciones. Las estrellas recién anunciadas van desde el actor Jim Carrey a los cantantes Nathaniel Rateliff y Avril Lavigne a múltiples guiones como Janelle Monae y Donald Glover.

Estos 17 invitados recién revelados se suman a la noticia justo un día antes de que participaran dos grandes nombres de la música, Chappell Roan and the Killers. Antes de eso, se habían anunciado 18 estrellas invitadas en el lanzamiento inicial de nombres.

A continuación se detallan los nombres anunciados por primera vez el martes (alfabéticos, como es costumbre peculiar del Rock Hall, por nombre de pila):

Avril Lavigne

Bryan Adams

Donald Glover

En boga

lucha

Gina Schock

Hurby Luv Bug Azor

Janelle Monae

Jerry Cantrell

Jim Carrey

joe perry

Lisa Coleman

Mick Fleetwood

Mike McCready

Nancy Wilson

Nathaniel Rateliff

Banda de camiones Tedeschi

Además de Roan and the Killers, que fueron anunciados el lunes, las celebridades reveladas previamente para la ceremonia del 8 de octubre fueron (nuevamente, en el orden de lista de nombres del Rock Hall) Beck, Brandi Carlile, David Letterman, Doja Cat, Elton John, Flea, Iggy Pop, JID, Killer Mike, Maxwell, Missy Elliott, Olivia Rodrigo, Questlove, Raye, Sleepy Brown, Taylor Momsen, Teddy Swims y Twenty One Pilots.

Eso eleva el número de tributos de renombre a 37… pero las ceremonias del Rock Hall nunca han sido una velada corta, por lo que no hay razón para comenzar ahora.

El Salón no suele decir de antemano qué papel desempeñarán estas figuras en la ceremonia, por lo que los fans tienen que adivinar si cantarán o presentarán, y en honor de quién. El lunes hicieron un anuncio y publicaron un video en el que Roan expresó su entusiasmo por incorporar a Lauper.

Lauper “me ha inspirado con su moda y su cabello y, por supuesto, su maquillaje, su música”, dijo Roan en el video. «De hecho, audicioné con ‘True Colors’ para ‘America’s Got Talent’ cuando tenía 13 años. No lo logré, pero la canción sigue siendo increíble. Estoy muy emocionado. Gracias por invitarme».

Además de Lauper, los miembros de este año son Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Outkast, Soundgarden y White Stripes, como los participantes elegidos para entrar al salón. A ellos se unen los homenajeados en las categorías seleccionadas por el comité: Salt-N-Pepa y Warren Zevon por Influencia Musical, Thom Bell, Nicky Hopkins y Carol Kaye por Excelencia Musical, y Lenny Waronker por el Premio Ahmet Ertegun.

La 40.ª ceremonia anual de incorporación del Rock Hall se lleva a cabo en el Peacock Theatre en el centro de Los Ángeles. Se transmitirá en vivo en todas las zonas horarias de EE. UU. en Disney+ a partir de las 8 p.m. ET/5 PT. Una versión condensada del programa se transmitirá como especial en horario de máxima audiencia en ABC el 1 de enero y se podrá ver al día siguiente en Hulu.