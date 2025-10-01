Jim Carrey recibirá Premios Honorarios Cesar en 51st Edition

Jim Carrey está listo para recibir un tributo honorario en la 51ª edición de la Premios CésarEl equivalente de Francia a los Oscar. La ceremonia que tendrá lugar el 27 de febrero en París.

El Premio Honorario CÉSAR, que rinde homenaje a los logros profesionales de artistas y cineastas, ha sido entregado previamente a Julia Roberts, David Fincher, Christopher Nolan, David Finchett, Cate Blanchett, Penélope Cruz, Robert Redford y George Clooney.

Carrey recibió anteriormente la prestigiosa medalla de la Orden de Artes y Letras de Francia en 2010 por el ministro de Cultura Francesa Frédéric Mitterrand por sus importantes contribuciones al arte y el cine.

Nacido en Canadá, Carrey se hizo un nombre por primera vez en la escena de la comedia de pie y luego en la televisión, en particular en «Living Color», antes de salir en la pantalla grande en 1994 con «Ace Ventura: Pet Detective», «The Mask», y «Dumb and Dumber».

«En estas películas crea personajes exuberantes, desenfrenados e inolvidables que se han convertido en una parte central de la cultura popular», dijo la academia.

Carrey luego recurrió a papeles dramáticos en ‘The Truman Show’, ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ y «Man on the Moon» que le valió dos premios del Globo de Oro al Mejor Actor.

«Su carrera está marcada por una versatilidad excepcional: en el cine, se alterna entre los éxitos de taquilla y el Auteur Cinema; en la televisión, su actuación conmovedora y sensible en la serie Showtime broma una vez más confirmó la amplitud de su talento», dijo la academia.