Jim Carrey protagonizará la película de acción real ‘Los Supersónicos’

Jim Carrey está en conversaciones para dirigir una película de «Los Supersónicos» en Warner Bros. Pictures con Colin Trevorrow en conversaciones para dirigir, Variedad ha confirmado.

Trevorrow, quien dirigió por última vez “Jurassic World: Dominion”, y Joe Epstein están en conversaciones para escribir el guión. No hubo información disponible de inmediato sobre la historia.

El último largometraje de “Los Supersónicos” fue la película animada de 1990 “Los Supersónicos: La Película”. En el pasado se ha intentado varias veces una versión de acción real de la conocida propiedad animada familiar, que se emitió por primera vez en 1962.

Warner Bros. no hizo comentarios.

