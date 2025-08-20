Jillian Michaels Slams ‘Bigay perdedor’ Netflix Doc, reclamos de disputas

Jillian Michaels está golpeando hacia atrás en «El mayor perdedor«Alumni que hicieron afirmaciones contra ella en el documental de Netflix» Fit For TV «, que explora el» lado oscuro de la serie de realidad de NBC «.

Michaels fue una entrenadora de fitness en la serie de competencia de pérdida de peso de 2004 a 2011, pero no participó en el documental, que contó con entrevistas de su coprotagonista Bob Harper, productores ejecutivos, ex concursantes y el médico del programa, Robert Huizenga.

Ella recurrió a las redes sociales para disputar un reclamo hecho en las docuserías de que ella y otros entrenadores desobedecieron las reglas de «el mayor perdedor» al proporcionar pastillas de cafeína a los concursantes. Michaels Capturas de pantalla publicadas de presuntos correos electrónicos que datan de 2009 que, según ella, demostró que «el Dr. Huizenga aprobó las píldoras de cafeína en muchas temporadas del mayor perdedor [and] Bob Harper no solo sabía sobre las píldoras de cafeína, el ‘quemador de grasa de los apiladores’ era en realidad su sugerencia «.

«La cafeína nunca fue prohibida en el mayor perdedor», agregó Michaels. «Wild cómo algunas personas todavía mienten como si estuvieran en 1985 antes de los mensajes de texto y el correo electrónico era una cosa».

Un representante de Netflix no respondió a una solicitud de comentarios, ni el representante de Michaels.

Michaels también estaba en desacuerdo con la afirmación de Harper de que ella nunca se acercó a él después de su ataque al corazón de 2017 que lo dejó «muerto en el piso del gimnasio durante nueve minutos». Harper dijo en las docuserías: «La gente siempre fue como» tú y Jillian han estado tan cerca «, y yo pensé:» Bueno, estábamos muy cerca en la televisión «. Después de que tuve mi ataque al corazón, ella es la única persona de la que nunca escuché.

Michaels publicó una captura de pantalla de un presunto mensaje a su ex coprotagonista, que según ella es su «segundo mensaje de texto en el último mensaje de texto a Bob Harper». «Realmente creo que es una mierda de tu parte no responder a mis mensajes de texto. Es este tipo de cosas lo que siempre me decepciona tanto [in] Nuestra relación «, se lee en el mensaje de texto. Michaels escribió en una leyenda en Instagram:» Toma de él lo que quieras «.

En Publicación separadaMichaels abordó otro reclamo en «Fit for TV».

«En respuesta a la afirmación en el documental de que le dije a un concursante en el final del programa,» Me vas a hacer millonario «, quiero decir inequívocamente que esto es falso», escribió Michaels. «El momento completo fue capturado en la cámara, y tanto el concursante como yo usábamos micrófonos. Si se hubiera hecho tal comentario, existiría en el registro de audio».

Michaels dijo que dos de los productores ejecutivos del programa, Mark Koops y Dave Broome, «proporcionaron declaraciones escritas en mensajes de texto a mi socio comercial que confirma que este intercambio nunca ocurrió», adjuntando capturas de pantalla de mensajes de texto entre Michaels y dicho socio comercial.

Las docuseries también presentaron a los ex concursantes de «Gran perdedor» que alegaron que Michaels los alentó a limitar su ingesta de calorías a menos de 1,000 por día. Michaels negó esta acusación: «Con respecto a la acusación de que restringí a los concursantes de comer suficientes calorías: tengo un ejemplo de una correspondencia escrita directa con un concursante, mientras ella estaba en casa para las vacaciones durante la filmación, en la que le instruyé explícitamente y que consumiera 1,600 calorías por día», escribió, adjuntando una pantalla de pantalla de un correo electrónico explícitamente entre ella y un concursante.

Michaels también Capturas de pantalla publicadas de supuestos correos electrónicos a destinatarios, incluidos Harper y Huizenga, relacionados con «la prioridad continua de garantizar que los concursantes se nutrieran adecuadamente y la necesidad de proporcionar un suministro constante de alimentos frescos en la casa BL para garantizar el acceso listo a las calorías».

Por último, Michaels abordó la apariencia de la concursante Rachel Frederickson, quien fue coronada como la ganadora de la temporada 15 después de que perdió 155 libras. Su pesaje final con 105 libras se encontró con una reacción violenta de los fanáticos que estaban preocupados por el protocolo médico de la serie.

Michaels afirmó que NBC le dijo que si no «condonaba públicamente» la aparición de Frederickson, «NBC seguiría acciones legales en mi contra». Michaels agregó: «Renuncié al mayor perdedor poco después».