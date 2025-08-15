Jillian Michaels desairó a Bob Harper

La primera temporada de «El mayor perdedorSe lanzó en 2004 y rápidamente se convirtió en un exitoso programa de NBC. La serie de realidad siguió a un grupo de personas obesas mientras compitían para perder peso con la ayuda de entrenadores de celebridades, incluidos Jillian Michaels y Bob Harper, por un premio en efectivo de $ 250,000.

Un nuevo Netflix Docuseries de tres partes, «Fit For TV: The Reality of the Biggest Loser» analiza interno a la realización del programa de competencia que funcionó durante 18 temporadas. El documento, dirigido por Skye Borgman, presenta entrevistas con ex concursantes, entrenadores, productores y profesionales de la salud.

Borgman narra cómo el espectáculo se centró en el entretenimiento sobre la salud y cómo se menosprecia y alentó a los concursantes a seguir métodos de pérdida de peso poco saludables, incluido el consumo de pastillas de cafeína. En la serie, el ex entrenador de «Biggest Loser» Bob Harper admite que los productores querían que los concursantes vomitaran a la cámara. Se alentó a Harper y Jillian Michaels a meterse en los rostros de las personas. «Vernos en un gimnasio gritando, gritando, eso es una buena televisión», dice Harper.

El espectáculo, que se convirtió en una vaca de efectivo para NBC, fue un «movimiento», según el cocreador y productor ejecutivo JD Roth. En las docuserías, agrega: «No estábamos buscando personas con sobrepeso y felices. Estábamos buscando personas con sobrepeso e infeliz».

Variedad Habló con Borgman («secuestrado a simple vista») sobre «Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser» antes del debut de Netflix de la serie el viernes.

¿Por qué decidiste hacer esta docuseries?

Regresé y comencé a ver episodios nuevamente, y pensé: ‘Oh. Esto es realmente diferente verlo ahora en comparación con verlo hace 20 años. Todos los problemas y todas las cosas que estaban allí, o que pensé que estaban allí, se magnificaron. Realmente no es un espectáculo sobre el mayor perdedor. Este es un programa sobre nuestras relaciones personales con nuestros cuerpos porque cada persona en el planeta tiene una relación con sus cuerpos. Y creo que todos han tratado de cambiar la forma o la apariencia o la sensación de sus cuerpos de una forma u otra. Ciertamente lo tengo. Entonces, eso es lo que fue inmediatamente interesante para mí, solo mirando nuestra relación con nuestros cuerpos.

En el programa, los concursantes esencialmente se hambrientos de hambre y se hicieron ejercicio durante ocho horas al día mientras los entrenadores les gritaban. Los desafíos de «tentaciones» involucraron a los concursantes enviados a habitaciones llenas de comida para ver quién tenía la mayor fuerza de voluntad. Es difícil de ver. ¿Crees que «el mayor perdedor» sería aceptado en la cultura actual?

Creo que la respuesta fácil sería decir, absolutamente no. No sería aceptable ahora. Pero cuando miras algunos de los programas que están ahí afuera, y cuando piensas en lo lejos que tal vez no hemos llegado, hay una parte de mí que piensa que una versión de este programa, no muy diferente del original, podría ser aceptable ahora. Creo que queremos creer que hemos recorrido un largo camino en nuestra forma de pensar en nuestros cuerpos y nuestro amor propio y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad no sé si hemos llegado tan lejos como creemos que tenemos.

El entrenador de «The Biggest Loser» Bob Harper, los cocreadores y productores ejecutivos David Broome y JD Roth participaron en la serie. Algunas decisiones que tomaron al hacer el programa fueron cuestionables en el mejor de los casos. ¿Fue difícil convencerlos de que hablaran con usted con franqueza?

Lo que me encanta de Bob es la verdad que él saca. Lo amo por lo sin disculpas que es. Entonces, realmente respeto a Bob por sentarse y hablar con nosotros, y creo que lo disfrutó. Los productores son similares. Definitivamente sienten que hicieron un programa del que están muy orgullosos y tienen la capacidad de mirar hacia atrás a través de esta lente 2025 y ver cuáles son algunos de los problemas. Pero absolutamente hicieron el programa para la televisión. Entonces, sabían lo que estaban haciendo, y se sentían bien con algunas cosas. Ahora, creo que pueden sentirse tan bien con otras cosas.

También entrevistó a un puñado de los concursantes del programa, incluido Danny Cahill, la ganadora de la temporada 8, y Suzanne Mendonca, una concursante de la temporada 2. ¿Alguno de los concursantes que entrevistó para la serie se preocupó por mostrar el peso que han ganado?

La única persona que mencionó algo así fue Danny. Dudó acerca de venir a la serie porque no sabía si quería abrirse a más escrutinio. Pero luego también reconoció que su historia podría significar algo realmente importante para otras personas.

La serie también toca la controvertida y dramática pérdida de peso de Rachel Frederickson, la ganadora de la temporada 15, que cayó a 105 libras de 260 libras. Frederickson no fue entrevistado. ¿Fue difícil convencer a los concursantes de participar en el documento?

Hubo casi 400 concursantes en «The Biggest Loser» sobre el alcance de toda la serie, y cada uno de ellos tiene una historia que contar. Siento que tenemos a las personas que queríamos obtener. Tal vez hubiera sido bueno saber de otras personas, pero aún podríamos contar la historia de Rachel Frederickson de perder tanto peso sin que Rachel fuera entrevistada, que es algo que no quería hacer.

La entrenadora de «Biggest Loser», Jillian Michaels, se presenta prominentemente a lo largo de la serie. ¿Supongo que le hayas pedido una entrevista?

Lo hicimos, y ella decidió no participar.

En la serie, Bob Harper revela que Jillian Michaels, a quien consideraba un amigo, nunca lo llamó después de sufrir un ataque cardíaco casi fatal en 2017. ¿Alguna vez descubriste por qué no lo llamó? Parecían tan cerca en el programa.

Estaba bastante apretado al respecto, como verá en el documental. Nunca lo sacé de Bob sobre por qué ella no lo llamó.

La serie capturó cuánto ha cambiado la televisión de realidad desde el estreno de «The Biggest Loser» en 2014. ¿Siempre fue su intención tocar eso?

Las reglas de la televisión de realidad han cambiado mucho. Uno de los elementos más fascinantes de hacer la serie fue mirar hacia atrás en algunos de los reality shows originales y cómo «el más grande perdedor» encaja en ella. Porque el programa apareció en un momento en que era el salvaje oeste de la televisión de realidad. Para todas sus partes buenas y todas sus partes malas, puede mirar hacia atrás en el programa y puede decir que «The Biggest Loser» definitivamente dejó su huella.

«Fit for TV» ahora se está transmitiendo en Netflix.