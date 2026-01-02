Jill Scott anuncia nuevo álbum ‘A quien corresponda’

Jill Scott está regresando a la música con el anuncio de su sexto álbum, “To Whom This May Concern”, que se lanzará el 13 de febrero a través de Orchard.
El álbum, que es el primero de Scott en más de una década, contará con colaboraciones con Ab-Soul, JID, Tierra Whack y Too Short, así como producción de DJ Premier, Adam Blackstone, Om’Mas Keith, Camper, Andre Harris, Trombone Shorty, Seige Montracity, Eric Wortham, DW Wright y VT Tolan. Coincidiendo con el anuncio del álbum, Scott lanzó su primer sencillo, “Beautiful People”.
en un entrevista Con Million Dollaz Worth of Game a finales de diciembre, Scott habló sobre algunos de los temas del álbum, discutiendo las canciones «Pay You on Tuesday» y «Don’t Play». «Hay mucho que vivir en este álbum», dijo. «Es una gran revelación. Musicalmente, es un espectro completo. Vinieron algunos músicos maravillosos. Me siento conmovido por todas partes, literalmente… La musicalidad de este proyecto y las personas que gravitaron hacia él, no podría estar más feliz. Ni siquiera podría haber imaginado quién está en este álbum».
La cantante de R&B lanzó por última vez su quinto álbum “Woman” en 2015, debutando en el número 1 del Billboard 200. En 2025, celebró el 25 aniversario de su primer álbum, “Who Is Jill Scott?: Palabras y sonidos vol. 1” y ofreció una presentación especial de “Jill Scott & Friends” en el Essence Festival en julio.
Desde su último álbum, Scott ha estado construyendo su currículum en Hollywood con papeles actorales en “Black Lightning” de CW, “First Wives Club” y, más recientemente, una aparición especial en “Abbott Elementary”. Próximamente aparecerá en “¿Por qué me casé de nuevo?” de Tyler Perry. para netflix.