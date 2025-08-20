Jigsaw de Alex Gibney nombra a Robert Kessel ejecutivo vicepresidente de contenido con guión

Robert Kessel se ha unido Alex Gibney‘s Producciones de rompecabezas como vicepresidente ejecutivo de contenido con guión.

Kessel será responsable de expandir los proyectos de cine y televisión de Jigsaw. También supervisará el debut narrativo de Gibney, «Two Wolves». El thriller de Vietnam cuenta la historia del piloto de helicóptero Hugh Thompson y el general Ray Peers, quienes expusieron un crimen de guerra masivo y su encubrimiento de una manera que ayudó a poner fin a la guerra.

Kessel anteriormente se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de películas narrativas del participante, donde supervisó el desarrollo y la producción de películas narrativas, incluidas «Wonder» y «Green Book».

El traslado de Kessel a Jigsaw lo reúne con su ex colega participante Courtney Sexton, quien se unió a Jigsaw a principios de este año como EVP, cine y televisión, y jefe de operaciones de la costa oeste. Kessel y Sexton tienen su sede en la oficina de Jigsaw en Los Ángeles. Gibney tiene su sede en la sede de Jigsaw en la ciudad de Nueva York.

«Durante mucho tiempo he admirado a Jigsaw por su dedicación a la narración premium, historias que entretienen, exploran temas importantes, exponen verdades y, en última instancia, inspiran», dice Kessel. «Esa siempre ha sido mi fuerza impulsora, y soy afortunado de haber estado involucrado en películas que comparten esa visión».

A principios de este año, Wendy Schmidt, filántropo y esposa del ex CEO de Google, Eric Schmidt, adquirió una participación mayoritaria en Jigsaw. La compañía de producción está actualmente en producción en varios proyectos, incluidos los dos próximos proyectos de Gibney: HBO Docu «Musk», sobre Elon Musk, y «Cuchillo,» Inspirado en las memorias de Salman Rushdie «Cuchillo: meditaciones después de un intento de asesinato». en abril. Gibney produjo más recientemente Raoul Peck’s «Orwell: 2+2 = 5» que debutó en el Festival de Cine de Cannes en mayo. El doctor se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival Internacional de Cine de Camden en septiembre.

«Robert es un extraordinario ejecutivo y productor con guión», dice Gibney. «Posee un excelente sabor y relaciones fuertes, y de manera crucial sabe cómo entregar. Está completamente comprometido con nuestra operación sigilosa y poco convencional, trabajando ‘bajo el radar’, para crear películas impactantes y estimulantes en un paisaje desafiante».

Kessel executive-produced Todd Haynes’ “Dark Waters,” Mark Forster’s “White Bird” and Chiwetel Ejiofor’s “Rob Peace. He produced Disney+’s “Out of Mind,” which was a Peabody and Television Academy honor recipient. Kessel’s “The Wave”, directed by Sebastian Lelio, and “Eleanor The Great” directed by Scarlett Johansson, which Kessel executive produced, are programado para ser lanzado a finales de este año.

En el participante, Kessel supervisó la producción en el «Spotlight,» Deepwater Horizon «ganador del Oscar, que obtuvo dos nominaciones a los Premios de la Academia,» Bestias de No Nation «y» Un año más violento «.

Antes del participante, Kessel produjo películas y realizó publicaciones ejecutivas senior en Matt Tolmach Productions, con sede en Sony Pictures, películas de Oberturas, Hart Sharp Entertainment y Miramax Films. Antes de unirse a Jigsaw y después del cierre del participante, Kessel consultó para Pepsi Content Studio.