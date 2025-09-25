El Festival Internacional de Cine de Pingyao organizó uno de sus eventos más observados esta semana, una clase magistral que reunió a tres de los cineastas más famosos de China, Bi ganHuo Meng y Cai Shangjun – Con el Delegado General General de Cannes Christian Jeune y programador Jacob Wong.

Fundador del festival, autor chino Jia ZhangkeLa OMS moderó la sesión, marcó la pauta al declarar 2025 «una explosión del talento chino», citando la extraordinaria rango de películas chinas en las competiciones más prestigiosas de Europa.

Ese aumento ha sido histórico: «Living the Land» de Huo Meng tomó al mejor director en el Festival de Cine de Berlín, «Resurrection» de Bi Gan obtuvo el premio especial del jurado en Cannes, y «The Sun Rises on Us All» de Cai Shangjun arrojó un premio a la mejor actriz en Venice por Xin Zhilei. Para JIA, la convergencia en Pingyao subrayó lo que describió como «un momento dorado» para el cine chino, ya que los jóvenes cineastas forjan el reconocimiento global y permanecieron firmemente anclados en las realidades locales.

Para Huo Meng, cuyo debut «Crossing the Border» se proyectó por primera vez en Pingyao en 2018, el viaje creativo sigue siendo inseparable de su educación. «Crecí en el campo y mis padres aún viven allí», dijo. «Mis películas están enraizadas en la resistencia e intimidad de la vida rural, incluso cuando la modernización lo transforma».

Huo describió el proceso de investigaciones y configuraciones de años de «vivir la tierra», un proyecto que, según dijo, se inspiró no solo por recuerdos personales sino también por lecturas antropológicas. «China ha sido una sociedad agraria durante miles de años», señaló. «Los valores de diligencia, amabilidad y resistencia están grabados en nuestro carácter nacional. Estas cualidades, que vi en mi propia familia y vecinos, formaron la base emocional de la película».

Bi Gan, cuyo avance «Kaili Blues» (2015) y «Long Day’s Journey into Night» (2018) lo establecieron como uno de los estilistas más distintivos de China, hablaron sobre cómo la «resurrección», que está protagonizada por Shu Qi y Jackson Yee, amplía su fascinación por la memoria y la lógica de los sueños. «El cine y los sueños son los mismos: nos permiten ver en la oscuridad», dijo. «El mundo se siente cada vez más poco confiable. Incluso no se pueden confiar en los datos. Pero a través de sueños y películas, podemos restaurar nuestra conexión con la realidad».

Bi describió trabajar con Jackson Yee, una de las estrellas jóvenes más grandes de China, en términos que enfatizaban el instinto sobre el cálculo. «Cuando nos conocimos, no hablamos durante una hora», recordó. «Ese silencio me convenció de que podría encarnar el papel. La elección de los actores siempre se basa en la excelencia: la popularidad es secundaria».

Cai Shangjun, quien ganó el mejor director en Venecia en 2011 para «People Mountain People Sea», describió cómo su nueva película marca un giro en sus preocupaciones artísticas. «En obras anteriores, sentí ira hacia la injusticia social», dijo. «Ahora quiero capturar la existencia espiritual de los chinos contemporáneos: las conexiones ocultas en la vida cotidiana». Trabajando con Xin Zhilei, cuyo Venice Triumph la ha colocado en el foco internacionalLe dio a Cai la oportunidad de canalizar lo que llamó «una narrativa más íntima, menos causa y efecto».

La presencia de Jeune y Wong le dieron a la clase magistral una dimensión internacional. Jeune elogió la originalidad de la «resurrección», que se estrenó en la competencia principal de Cannes. «Después de tantos años de ver películas, seguir sorprendido por una imagen es un logro real», dijo. «No se trata solo de novedad, se trata de un cineasta que te lleva de la mano en un viaje y te ofrece un lugar inesperado».

Wong, quien programas para los festivales de Hong Kong y Berlín, destacó el aumento en los cortometrajes chinos como un signo de profundidad. «Hace cinco años, vimos muy pocos pantalones cortos de China. Ahora hay cientos», observó. «Es un momento muy emocionante, y la tubería de talento está creciendo rápidamente».

La discusión fue animada por preguntas de una casa llena de estudiantes y cinéfilos. Un joven asistente preguntó cómo los cineastas encuentran inspiración con una experiencia de vida limitada. Cai aconsejó mirar lo cotidiano con ojos frescos. «Incluso una taza en tu mesa puede revelar una historia si la ves de manera diferente», dijo. Huo agregó: «Mantenga sus sentidos abiertos. Acerca a las personas con empatía y respeto: las historias vendrán».

Otro estudiante preguntó sobre el equilibrio de la expresión personal con la resonancia de la audiencia. Huo Destrese la diversidad: «El cine debe ser tan variado como la vida. Debe preguntarse qué es lo que más quiere lograr. Algunas audiencias quieren espectáculos, otros quieren intimidad. Ambos caminos son válidos».

Bi respondió más filosóficamente. «Los sueños y los recuerdos pueden no ser confiables, pero también lo es la realidad», dijo. «El punto no es resolver la contradicción sino abrazarla. La película, como un sueño, crea significado en el acto de ser experimentado».

Jia dirigió la conversación de regreso al panorama general. «Los cineastas chinos se están conectando con el público internacional no copiando sino al mantenerse fieles a sus raíces», dijo. «Es por eso que estas historias resuenan, porque son auténticas».

Cerrando la sesión, Bi volvió al núcleo de su práctica. «Hacemos películas porque amamos el cine, no porque la industria esté en auge», dijo. «Esa pasión nos sostiene, incluso en tiempos difíciles».

La clase magistral terminó con una nota optimista, con oradores chinos e internacionales de acuerdo en que, a pesar de los desafíos del mercado, los directores del país están en medio de una edad de oro creativa, uno cada vez más reconocido en el escenario mundial.