Jia Zhangke habla distribución y IA en la clase magistral de Venecia

Autor chino Jia Zhangke tomó el escenario en el Festival de Cine de Venecia Para una amplia clase magistral que abarcó su carrera, su trabajo paralelo como distribuidor y sus pensamientos sobre el futuro del cine en la era de AI.

Jia, quien asistió por primera vez a Venecia en 2000 con su segunda característica «Plataforma» y luego ganó el Golden Lion en 2006 por «Nilly Life», habló con franqueza sobre su papel ampliado en la industria cinematográfica china más allá de dirigir. A principios de 2025, él Fotos de placeres desconocidos cofundados con el distribuidor veterano Tian Qi para traer películas de arte internacionales al mercado chino.

«No tengo conocimiento ni experiencia en distribución, pero también soy fanático del cine», dijo Jia, explicando que la empresa surgió de pasión y necesidad. «China tiene más de 80,000 pantallas. Necesitamos más películas excelentes para llenarlas. Es muy importante llevar obras de diferentes culturas al público chino, porque el cine es una cultura universal. No solo debemos centrarnos en nuestras propias películas, sino también compartir los sentimientos de personas de todo el mundo».

Jia señaló el exitoso lanzamiento de «Memoria» de Apichatpong Weerasethakul, que se convirtió en el territorio más recaltador de la película en todo el mundo, como prueba de una sólida base de audiencia en China para el cine internacional. Desde entonces, desconocidos Pictures de placeres ha distribuido el éxito italiano de Paola Cortellesi «Ahí es mañana» y una restauración 4K de «The Gold Rush» de Charlie Chaplin, que recorrió ocho ciudades chinas. «Desde la década de 1980, China realmente no ha proyectado películas mudas. Para que el público joven vea a Chaplin nuevamente, 100 años después de ‘The Gold Rush’, fue muy significativo», dijo Jia.

El director también reflexionó sobre su papel como fundador del Festival Internacional de Cine de Pingyao, que ahora se acerca a su novena edición. «El poder personal es limitado, pero un festival es una plataforma», dijo Jia. «Permite a los directores jóvenes ser vistos por el público, los críticos y la industria. Casi la mitad de las películas que se muestran en Pingyao cada año se recogen para su distribución en China».

En cuanto a su propia filmografía, Jia vuelve sobre cómo cada etapa de su carrera fue moldeada por el cambio tecnológico y social. Señaló que la «plataforma» era profundamente personal, aprovechando las experiencias de su hermana, pero la edición lo llevó a reconocer las fuerzas más grandes de la transformación política y económica en juego en la década de 1980. En «Still Life», incorporó imágenes surrealistas, como un edificio flotando como una nave espacial, para capturar la velocidad desorientadora del proyecto de la presa de las tres Gorges.

Jia también trazó su abrazo de la película digital, comenzando con pantalones cortos como «In Public» (2001) y «The Condition of Dogs» antes de moverse completamente en lo digital con «Pleasuros desconocidos» (2002) y «The World» (2004). «Cada cambio en la tecnología trae nuevas oportunidades», dijo. «Con las cámaras digitales, podríamos filmar más libremente en espacios reales, seguir a los actores de cerca y capturar actuaciones continuamente de una manera que era imposible con el cine».

Más recientemente, Jia experimentó con el cine de IA, produciendo un corto de cinco minutos en colaboración con una empresa china. «La IA se siente como jugar al ajedrez en casa, mientras que disparar con una cámara es como subir una montaña al aire libre», observó. «Diferentes directores elegirán diferentes herramientas, pero todavía me atraen la cámara y el mundo real».

Cuando se le preguntó sobre los planes futuros, Jia reveló que después de cerrar un ciclo de dramas de larga distancia con «Mountains May Dead» (2015), «Ash es el blanco más puro» (2018) y el «atrapado por las mareas» del año pasado, tiene la intención de volver a la inmediatez de la vida contemporánea. «Después de ‘atrapado por las mareas’, volveré a filmar el presente», dijo, y agregó que espera comenzar a filmar una nueva característica narrativa este otoño o invierno. También está trabajando en un documental sobre el artista Cai Guo-Qiang, conocido por sus obras pirotécnicas, que contará con una contraparte creada por AI llamada «Ai Cai».

Jia reconoció las presiones sobre jóvenes cineastas en China, pero instó a la persistencia. «A veces me preocupa que mis fanáticos piensen que hago demasiado: distribución, festivales, plataformas, pero todo está relacionado con el cine», dijo. «Cuando veas una posibilidad, no esperes a alguien más. Hazlo. Incluso los pequeños esfuerzos pueden tener un efecto».

Reflexionando sobre momentos de frustración, Jia dijo que encuentra motivación al volver al trabajo de los directores que admira. «Cuando quiero rendirme, veo una película como ‘Roma’ y reinicia mi pasión», dijo. «Las buenas películas nos recuerdan por qué hacemos esto».