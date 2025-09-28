Jia Zhangke establece el inicio de la película de diciembre, presenta la lista de distribución

Autor chino Jia Zhangke está listo para comenzar a producirse en su próxima función en diciembre, marcando un cambio hacia la narración contemporánea después de su reciente trilogía que abarca décadas de cambio social chino.

«Mis últimas tres películas rastrearon un largo período de tiempo desde finales del siglo pasado hasta el presente. Para mi próximo proyecto, voy a este momento una película contemporánea», dice Jia. Variedad al Festival Internacional de Cine de Pingyaoque fundó, aunque se negó a revelar el título.

Si bien el cambio social ha sido fundamental para gran parte de su trabajo, Jia dice que su próxima película adopta un enfoque diferente. «El mundo está cambiando y China está cambiando particularmente rápido. Por lo tanto, habrá algún mensaje con respecto a los cambios, pero los cambios no serán el foco de la narración de historias», explica.

Compañía de distribución de Jia Fotos de placeres desconocidos ha lanzado dos películas en China hasta ahora: la película italiana de Paola Cortellesi «There Still Tomorrow» y el clásico «Gold Rush» de Charlie Chaplin. La próxima pizarra incluye el «valor sentimental» de Joachim Trier, Kleber Mendonça Filho «The Secret Agent», «Love on Trial» de Fukada Koji, «Two Seasons» de Miyake Sho, dos extraños «y» La gran ambición «de Andrea Segre.

«No veo ninguna barrera, excepto que necesitamos criar contra las películas que se han filtrado en Internet», dice Jia, citando la piratería en línea como el desafío principal. «Ese es el golpe letal para nuestros lanzamientos».

Su compañía de producción Wings International, centrada en financiar películas no chinas, cerró el financiamiento el mes pasado. «Estamos bien preparados para la operación», dice Jia, y agrega que se han identificado varios proyectos y se están finalizando.

En Pingyao, Jia destaca lo que ve como dos tendencias clave en el cine chino. El primero es el surgimiento de los directores chinos que trabajan en el extranjero. Señala «Jet Lag in Summer» de Yan Kunao, ambientado en los Estados Unidos, y «On the Road» de Wei Dongchen, una película hecha en Japón por un director de Hong Kong. La segunda tendencia que señala es que los cineastas que ingresan al cine de otros campos, como «A Woman in His Eyes» del ex atleta de parapente Gu Ying y «Happy Girls» de Meng Xing, cuyos antecedentes están en la ciencia material.

«Estas nuevas obras hacen que sea cada vez más difícil definir qué es una película china y qué es una película internacional», dice Jia.

A medida que Pingyao se acerca a su décimo aniversario el próximo año, Jia enfatiza mantener el festival «siempre joven, siempre volátil, a veces un poco temperamental» en lugar de convertirse en una institución «clásica». Él dice que el objetivo no es convertirse en «un festival clásico de cine», sino mantenerse joven y adaptable.

«No queremos ser dinero viejo», dice. «Queremos ser flexibles y ágiles».

El festival ha introducido una nueva sección para micódramas y contenido de forma corta, reconociendo su popularidad en China. «Algunas personas ven el surgimiento de una serie de forma tan corta como un desafío fantasioso para el cine», dice Jia. «Nos gustaría permitir que los cineastas sepan qué series de formularios cortos son realmente, porque muchos lo están discutiendo sin mirar».

El mercado de proyectos de Pingyao continúa apoyando el talento emergente a través de dos pistas: desarrollar guiones en películas y adaptar la literatura para el cine. Este año introdujo conexiones de capital de riesgo para directores de cortometrajes, vinculándolos con los principales ejecutivos de estudio chinos durante las sesiones de tono.

JIA fundó el Festival Internacional de Cine de Pingyao en su provincia natal de Shanxi, eligiendo la antigua ciudad sobre metrópolis modernas como Beijing o Shanghai. «A diferencia de Beijing, Shanghai y otras ciudades modernas contemporáneas, Pingyao en sí es una ciudad antigua donde vive la gente común», dice, posicionando el festival como películas alentadoras sobre experiencias auténticas vividas.

El festival abrió este año con un homenaje al cine ShanxiEn honor a obras de directores como Bernardo Bertolucci, Zhang Yimou y Chen Kaige que fueron filmados en la provincia e inspiraron el propio viaje de cine de Jia.