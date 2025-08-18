Actor y músico Jharrel jerome («Moonlight», «Cuando nos ven», «institopable») y actor Teo yoo («Vidas pasadas», «el recluta», «Karoshi») se han unido al jurado para el Globos de Oro Premio de impacto para documental.

El premio, presentado por Artemis Rising Foundation y apoyado por la producción de impacto de pensamiento de pensamiento, honra un largometraje documental en la selección oficial de Festival de Cine de Venecia Eso es llamar la atención sobre un problema social clave «con la destreza periodística y creativa».

Los documentales nominados para el premio incluyen «Kabul, entre oraciones» de Aboozar Amini, «My Padre y Qaddafi» de Jihan K., «Nuestra Tierra» de Lucrecia Martel, «Notas de Alexander Rodnynyny y» Clouds de Andriy Alferov «,» Notas de Rossi «,», «,», la cubierta de Markous «,» Gobrina «,», «Rossi», «,», «, la cubierta», «,», «, la cubierta», «,», «, la cubierta», «,», «,», la cubierta «,», «,», la cubierta «,», «,», «,», la cubierta «, la» Cubrir de Mark Obenhaus «,», «,», «,», «,», «los» Cubreros «,», «,», «,», «,», «,» los «criminales», «,». y el «remake» de Ross McElwee.

El documental ganador será seleccionado «basado en su importancia social, integridad periodística, creatividad artística e interrupción narrativa».

El ganador recibirá un premio en efectivo de $ 10,000, así como una colaboración de impacto con la producción de impacto Think-Film.

Jerome y Yoo se unen a un jurado compuesto por la presidenta de los Globos de Oro, Helen Hoehne; La cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Artemis Rising, Regina K. Scully; Productor y cofundador ganador de la academia de Partners, Geralyn White Dreyfous; guionista Misan Sagay; director Edoardo Ponti; y CEO y fundador de la producción de impacto de pensamiento de pensamiento Danielle Turkov Wilson.

Jerome dijo: «Las historias reales son lo que todos queremos, y lo que el mundo necesita: nos inspiran y desafían lo que creemos que puede ser posible. Es emocionante ver la narración documental sobre el aumento y ser parte de lo que este premio representa para el futuro del cine».

Yoo dijo: «El poder de la película documental para revelar nuevos lados a la humanidad nos anima a ser más curiosos sobre el mundo que nos rodea: es una forma de arte tan importante y que merece un mayor reconocimiento y oportunidad; estoy profundamente honrado de ser parte de este nuevo premio».