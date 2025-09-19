Jharkhand puede contribuir con uranio para la fabricación de armas nucleares: CM







El primer ministro de Jharkhand, Hemant Soren, dijo el viernes que el estado está dotado de uranio y puede contribuir significativamente a la fabricación de nuclear armas.

Al dirigirse al Simposio de Defensa East Tech aquí, Soren dijo que su gobierno está listo para cooperar completamente con el Centro para que el sector de defensa sea autosuficiente.

«Jharkhand está dotado de uranio y puede contribuir a la fabricación de armas nucleares. El gobierno estatal está listo para cooperar completamente con el centro para que el sector de defensa sea autosuficiente», dijo Soren.

El uranio es un componente clave para el desarrollo de armas nucleares.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente