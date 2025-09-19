Jharkhand: Fuego masivo envuelta planta de fabricación de plástico en Ranchi







Un incendio masivo estalló en una planta de fabricación de plástico en Jharkhand ‘ Ranchi Distrito el viernes, dijo la policía.

No se reportó víctimas en el incidente, que tuvo lugar en el área de Irba bajo la jurisdicción de la estación de policía de Ormanjhi, y se estaban realizando esfuerzos para apagar el incendio.

«Tres licitaciones de incendios se dedicaron a colocar el incendio, que aún no se había controlado», Ormanjhi policía La estación a cargo Anil Kumar Tiwari dijo, y agregó que la causa aún no se había determinado.

No hubo informes de víctimas hasta ahora. El alcance del daño solo se pudo evaluar después de extinguir el fuego, agregó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente