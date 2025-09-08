Jharkhand: comandante maoísta con Rs 10 lakh Bounty asesinada en encuentro







Un maoísta, que lleva una recompensa de Rs 10 lakh en su cabeza, fue asesinado en un tiroteo con fuerzas de seguridad en Jharkhand’s West Singhbhum Distrito el domingo, dijo la policía.

El encuentro estalló por la mañana en Burjuwa Hill en el área de la estación de policía de Goilkera. Kolhan Dig Anuranjan Kispotta dijo: «Un encuentro entre los maoístas y las fuerzas de seguridad tuvo lugar por la mañana. Se recuperó un cuerpo durante una operación de búsqueda posterior».

IG (operaciones) y Policía de Jharkhand dijo el portavoz Michael Raj S. «El cuerpo fue identificado como el de Amit Hansda alias Apto, un comandante zonal autodidacta de CPI (maoísta) que llevaba una recompensa de 10 lakh de Rs». Dijo que la operación de búsqueda aún está en marcha en el área.

El Superintendente de Policía de Chaibasa había recibido un aviso sobre la presencia de maoístas en el área de recién lento bajo la jurisdicción de la estación de policía de Goilkera, dijo otro oficial. Según el aporte, los equipos de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación de búsqueda por la mañana y un encuentro estalló alrededor de las 6 a.m., agregó.

Al ver que las fuerzas de seguridad las estaban dominando, los maoístas huyeron a los densos bosques y durante la operación de búsqueda posterior, el cuerpo de Hansda fue encontrado junto con un arma de fuego, agregó el oficial.

