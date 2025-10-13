Jharkhand: Cinco muertos en distintos accidentes de tráfico en Dumka







Cinco personas murieron en distintos accidentes de tráfico en el distrito Dumka de Jharkhand en las últimas 24 horas, dijo la policía el domingo. En el último incidente, dos personas murieron cerca de Belmi More, en la jurisdicción de Muffasil. comisaría de policía en la carretera Dumka-Ramgarh alrededor de las 8 pm, dijeron.

Satyam Kumar, el oficial a cargo de la comisaría de policía de Muffasil, dijo: «Un camión volquete que iba a alta velocidad atropelló a una motocicleta con dos personas cerca de Belmi More. No se pudo determinar la identidad de los fallecidos. Los cadáveres serán enviados para la autopsia el lunes por la mañana.

El sábado por la tarde, tres personas murieron cerca de la aldea de Mahadevgarh en la carretera principal Hansdiha-Bhagalpur cuando dos motocicletas chocaron frontalmente, dijo otro oficial de policía. Los fallecidos han sido identificados como Shivshankar Mahto, Vibhishan Mahto y Manjay Kumar Das, de edades comprendidas entre 29 y 31 años.

`Los cadáveres fueron enviados para la autopsia al hospital Sadar de Dumka. Un ABETO también se ha presentado en relación con una conducción imprudente», dijo la agente a cargo de la comisaría de policía de Hansdiha, Tara Chand.

