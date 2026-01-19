Jharkhand: 7 muertos y 80 heridos al volcar un autobús en el distrito de Latehar







Al menos siete personas, entre ellas cinco mujeres, murieron y más de 80 resultaron heridas después de que un autobús que transportaba invitados a una boda volcara en Jharkhand distrito de Latehar el domingo, dijo la policía.

El accidente ocurrió en el valle de Orsa Bangladara, cerca de los límites de la comisaría de policía de Mahuadanr. «Un autobús que transportaba a una fiesta de matrimonio venía del distrito de Balrampur en Chhattisgarh para una boda en Mahuadanr en Latehar. El autobús volcó y cinco personas murieron en el lugar. Entre ellas, cuatro eran mujeres. Los heridos fueron trasladados a un hospital», dijo el superintendente de policía Kumar Gaurav.

Dos personas murieron durante el tratamiento en el hospital, dijo otro funcionario. En una publicación en X, Ministro Principal Hemant Soren pidió al subcomisionado de Latehar que proporcione instalaciones médicas adecuadas a los heridos. El magistrado subdivisional (SDM), Vipin Kumar Dubey, dijo que 60 heridos fueron ingresados ​​en el centro de salud comunitario de Mahuadanr y más de 20 en un hospital privado.

“Treinta y dos personas, que se encuentran en estado grave, están siendo remitidas a RIMS Ranchi para recibir un mejor tratamiento”, dijo. El conductor del autobús, Vikas Pathak, dijo que en el autobús viajaban unos 90 pasajeros. «Los frenos del autobús fallaron. A pesar de los intentos de detener el vehículo usando el freno de mano y apagando el motor, no pude recuperar el control y el autobús finalmente volcó», dijo a los periodistas.

